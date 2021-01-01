الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة مع كشف قدميها



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من إحدى الفتيات، تقول: حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ وأرجو بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.



حكم ستر المرأة قدميها في الصلاة



أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن ستر المرأة لقدميها محل خلاف بين الفقهاء، لافتة إلى أن الأَولى سَتْرهما؛ خروجًا من الخلاف، ومع ذلك يجوز الأخذ بقول من أجاز كشفهما، ولا إثم على المرأة في ذلك، وصلاتها صحيحة، معقبة: على أنه لا ينبغي النزاع في مثل هذه المسائل الخلافية؛ للقاعدة الشرعية "لا يُنكَر المختلف فيه".



وتابعت الإفتاء: يجب على المرأة المسلمة أن تغطِّيَ جسدها كلَّه في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أنَّ قدميها ليستا بعورةٍ كذلك، وعند الإمام مالك أنَّ قَدَمَيِ المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحَّت صلاتُها، وإن كان كشفُهما حرامًا أو مكروهًا، ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أنَّ الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.

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القواعد المقررة شرعًاأوضحت الإفتاء، أن القواعد المقررة شرعا في هذه المسألة، ثلاثة، أولهن: أنه إنما يُنكَر ترك المتفق على فعله أو فعل المتَّفَق على حرمته، ولا يُنكَر المختلف فيه.ثانيًا: أنَّ الخروجَ من الخلاف مستحب.ثالثًا: أنَّه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلِّد من أجاز.