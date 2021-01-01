عالم أزهري يجيب..هل يصل ثواب الصدقة لوالدي أو والدتي المتوفيين؟



الدكتور عطية عبد الموجود لاشين الدكتور عطية عبد الموجود لاشين



أجاب الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال حول حكم الصدقة عن الميت، جاء نصه: إذا تصدقت عن والدى المتوفى؛ أو والدتي المتوفاة فهل يصل ثوابها إلى الميت؟.



قال العالم الأزهري: قبل الإجابة عن هذا السؤال ننبه إلى عدة أمور: أولا: حدد أهل العلم الراسخون فيه مكانة السنة وعلاقتها بالقرآن فقالوا: إنها تؤكد ما جاء فيه وتفيد مطلقه وتبين مجمله وأخيرا لها سلطة الاستقلال بإنشاء أحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا ينكر ذلك إلا معاند أو في قلبه مرض وفي عقيدته ريب وفي إيمانه دخن اودخل وعلى ذلك استقر أهل العلم من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب جدا.



وأضاف العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ثانيا: من أقوى الدلائل التي تؤكد أن إيمان المرء لا يتم إلا بالإيمان بما جاءت به سنة النبى الهادي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الكتاب العزيز قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال العليم الخبير: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وروي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صدق ما تنبأ به بالنسبة لأهل زماننا حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل من أمتي شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاء من حلال في كتاب الله أحللناه وما جاء من حرام حرمناه، ثم يرد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء فيقول: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.

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وأردف: ثالثا: معظم الأحكام الشرعية التي يطلقها البعض جزافا مخالفا بذلك ما دلت عليه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة منطلقه إنكار العمل بما جاءت به سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم فيكون بهذا الإنكار على خطأ جسيم وإيمانه على خطر عظيم فضلا عن أن عدم إيمانه بالسنة مفض إلى عدم إيمانه بالقرآن الكريم لأن الذي أضفى على السنة حجيتها كتاب ربنا عز وجل.وأكمل: بعد هذه المقدمة نجيب على السؤال المطروح قائلين: إن ما يقوم به البعض من الصدقة على الميت سواء كان الميت قريبا للمتصدق أو أجنبيا عنه يصل بإذن الله ثوابها إلى المتوفى وينتفع بهذا الثواب.وواصل: دل على ذلك الدلائل الآتية:أولا- قول الله تعالى بخصوص الموتى الأقربين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكما ينفع دعاء الابن أباه المتوفى فكذلك تنفعه صدقته عنه.ثانيا- قول الله تعالى بخصوص عموم الميتين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإذا كان دعاء الحي ينفع عموم الميتين فكذلك صدقته عنهم بجامع العبادة في كل.ثالثا- قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولم يبين الحديث كون الصدقة من مال المتوفى أو من مال المتصدق.رابعا- روى الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فجأة وكانت تريد الصدقة أفيجزيني أن أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم.واختتم: من ذا الذي يجرؤ على مخالفة الشرع الحكيم ويقول: بعدم إجزاء الصدقة عن الميت.