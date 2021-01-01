عالم أزهري يجيب..هل يصل ثواب الصدقة لوالدي أو والدتي المتوفيين؟

أجاب الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال حول حكم الصدقة عن الميت، جاء نصه: إذا تصدقت عن والدى المتوفى؛ أو والدتي المتوفاة فهل يصل ثوابها إلى الميت؟.
قال العالم الأزهري: قبل الإجابة عن هذا السؤال ننبه إلى عدة أمور: أولا: حدد أهل العلم الراسخون فيه مكانة السنة وعلاقتها بالقرآن فقالوا: إنها تؤكد ما جاء فيه وتفيد مطلقه وتبين مجمله وأخيرا لها سلطة الاستقلال بإنشاء أحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا ينكر ذلك إلا معاند أو في قلبه مرض وفي عقيدته ريب وفي إيمانه دخن اودخل وعلى ذلك استقر أهل العلم من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب جدا.
وأضاف العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ثانيا: من أقوى الدلائل التي تؤكد أن إيمان المرء لا يتم إلا بالإيمان بما جاءت به سنة النبى الهادي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الكتاب العزيز قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال العليم الخبير: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وروي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صدق ما تنبأ به بالنسبة لأهل زماننا حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل من أمتي شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاء من حلال في كتاب الله أحللناه وما جاء من حرام حرمناه، ثم يرد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء فيقول: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!