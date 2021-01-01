موعد الإعلان عن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد امتحانات أخر العام للدبلومات الفنية.



وقال شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تعلن مواعيد آخر العام للدبلومات الفنية، مؤكدًا أن هذه مجرد تسريبات غير صحيحة.

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امتحانات الدبلومات الفنيةوأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن عن المواعيد الرسمية على موقعها وصفحاتها فقط خلال الأسبوع الحالي.وعلى صعيد أخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات حرمان الطالب من دخول امتحان الدبلومات الفنية للعام التالي لعام الإلغاء إذا تم حرمان الطالب بسبب الغش أو اسى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.وشددت الوزارة على أنه يتم حرمان الطالب من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للعام التالي، إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة طبقًا لمادة السابعة في القرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 2018/2/15 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان.وقالت الوزارة، إنه يلغي امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص حسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطـع بوجود حالة غش جماعي.