الحدود الروسية الأوكرانيةl مصريون يروون تفاصيل الحياة على خط النار

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على الحدود الروسية الأوكرانية، تعيش مجموعة من الجالية المصرية بروسيا، داخل عدد من المدن جنوبي روسيا، مثل مدينة بيلجورود، فولجاجراد وبنزا، ومدن أخرى، يواجهون تحديات عدد من الآثار السلبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ليس لهم يد فيها سوى حلمهم الذي يكون بالسفر للخارج لبناء المستقبل الأفضل.



مصري بمدينة بنزا الروسية

من مدينة بنزا، يعيش أرسانيوس، الطالب المصري بجامعة بنزا ويدرس طب بشري، في أوضاع يومية مستقرة على الحدود الروسية الأوكرانية، ساردًا: «الدنيا مستقرة وهادية والدراسة مستمرة بشكل طبيعي في كل المراحل»، وفيما يخص الطعام والشراب، حكى أرسانيوس أن السلع الغذائية بدأت في الغلاء والطلب المتزايد، قائلًا: «منعرفش قدام ممكن تكون ايه الأوضاع».



أزمة البنوك

يقول أرسانيوس، في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، إنهم يواجهون عدد من التحديات الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان منها أن أغلب ماكينات الصرف لا يوجد بها مال، نتيجة الضغط العالي على السحب، موضحًا: «هنا أغلب الشباب معتمد على الفيزا المصرية والدولية والتحويلات»، وتابع: «في قلق رهيب أنها تقف بسبب العقوبات المتوقع تطبق على روسيا»، مُشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي ليس هناك استلام لعملة الدولار في البنوك والقلق من الوقف النهائي.

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أزمة السوشيال ميدياتطرق أرسانيوس، إلى الأمة التي يعاني منها العديد من المصريين بروسيا في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى أن التواصل الاجتماعي مع الأهل أصبح صعب بسبب الحظر الجزئي لأغلب المواقع ويتواصلوا ببرامج الـ vpn، لافتًا إلى أن هناك قلق بين الطلبة بسبب عدم معرفتنا بما هو قادم في الوقت القادم، بالإضافة إلى قلقهم من غلق المجال الجوي في روسيا بعد غلق أغلب المطارات الداخلية للمدن الحدودية.مصري بمدينة بيلجوروديبعد كرياكوس ملاك نحو 400 كم عن الحدود الأوكرانية، وبعد حديثه مع عميد الجامعة حول استمرار الدراسة أم تعليقا واعتمادها عن بعد، قال: العميد طمني وأكد لي أنه هناك استقرا في المنظومة التعليمية، وإذا جد في الأمور شيئًا سيكون من خلال أمر مباشر من وزارة التعليم العالي في موسكو بتحويل الدراسة أونلاين.يحكي كرياكوس، الطالب في العام الرابع بكلية الطب البشري، أنهم شاهدوا وسمعوها الطائرات الروسية وقت بدأ الحرب الروسية الأوكرانية فجر الخميس الماضي، رادفًا: «شوفنا الطيارات الفجر وهيا رايحة تضطرب وسمعناها كانت معدية من فوقنا»، وفيما يخص أزمة البنوك، أكد كرياكوس على أن هناك بعض البنوك الفارغة من الدولارات، وأن ماكينات الصرف ليس مهم عملات نقدية للسحب، مؤكدًا على أنها أزمة عصبة في الوقت الحالي.المصري كرياكوس ملاككما أشار إلى أن مطار مدينة فولجاجراد مغلق منذ الخميس الماضي حيث بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ولفت إلى أن هناك تنبيهات بعدم النزول ليلًا، وإذا تواجدت مظاهرة لا بد من الابتعاد عنها، مُسترسلًا: لحد دلوقتي احنا قلقانين من الرد على روسيا بالضرب أو تدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر لأن فيه ناس مش عارفة تستلم فلوس من أهلها في مصر ودى مشكلة صعبة أوى هنا.مصري بمدينة فولجاجرادمحمد مقيلي، على بُعد 12 كيلو من الحدود الأوكرانية، يقول إن بالمدينة فولجاجراد هناك عدد من الجامعات حيث الطبية والهندسية الأدبية، وحاكيًا أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت إجراءات أمنية تبع المحافظ والإدارة، مُشيرًا إلى أن «المحافظ ينشر يوميًا منشورات عن التطورات والأوضاع»، ولفت المقيلي إلى أن عدد الطلاب المصريين بالمدينة بلغ نحو 550 طالبًا.المصري محمد مقيليوأضاف محمد مقيلي، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية علاقات عامة دولية وبروتوكول دبلوماسي، في حديثه مع القاهرة 24، أن الدراسة ووسائل المواصلات يعملون بشكل طبيعي، لكنه أشار إلى أن مدارس الأطفال القريبة من الحدود تم غلقها لفترة لحين استقرار الأوضاع، فضلًا عن غلق المطار في بيلجراد وتوقفه كليًا وبشكل جزئي حتى يوم 3 أو 4 من الشهر القادم.