منصات امتحانات جديدة..وزير التربية والتعليم يوضح

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى


أكدت الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شيئا عن منصات امتحان جديدة أو امتحانات تجريبية أو تحديث للتابلت وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا اجتهادات وتسريبات لسنا مسئولين عنها.

وتابع وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: كما قلنا سابقا سوف تعلن الوزارة التفاصيل الرسمية بخصوص امتحانات المرحلة الثانوية فى موعد يتم تحديده لاحقا ولن نرد مرةً أخرى على ما يتم تداوله على المواقع طالما لم تعلنه الوزارة على صفحاتها الرسمية.

المصدر: youm7

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