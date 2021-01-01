تعرف علي أول مصاب مصري في أوكرانيا

أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع ما ورد بشأن إصابة المواطن المصري محمد سعد رجب محمد زايد، بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليا في إحدى مستشفيات مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.
وقالت الخارجية في بيان يوم الأحد إن "وزير الخارجية سامح شكري وجه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليا في عموم الأراضي الأوكرانية".
واستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر يوم 27 فبراير الجاري.
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