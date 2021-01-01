تعرف علي أول مصاب مصري في أوكرانيا

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أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع ما ورد بشأن إصابة المواطن المصري محمد سعد رجب محمد زايد، بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليا في إحدى مستشفيات مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.



وقالت الخارجية في بيان يوم الأحد إن "وزير الخارجية سامح شكري وجه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليا في عموم الأراضي الأوكرانية".



واستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر يوم 27 فبراير الجاري.

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ووجه شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع السفارات المصرية في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.وجددت وزارة الخارجية التأكيد على ما يمثله حماية المواطنين المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.