امريكا تفكر في معاقبة روسيا في مجال الطاقة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › امريكا تفكر في معاقبة روسيا في مجال الطاقة

صورة الخبر: البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن معاقبة روسيا بمجال الطاقة مطروحة "على الطاولة"، فيما يدرس تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

واتهمت الولايات المتحدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات"، بعدما وضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب وسط الأزمة الأوكرانية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي عبر محطة "إيه بي سي" التلفزيونية، عندما سئلت عن إعلان موسكو: "هذا نمط رأيناه لدى الرئيس بوتين طوال فترة هذا الصراع، وهو فبركة تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان"، وفق ما نقلته فرانس برس.

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على امريكا تفكر في معاقبة روسيا في مجال الطاقة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15741

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager