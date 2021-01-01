بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا..فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022



كأس العالم 2022 كأس العالم 2022



طالب اتحاد كرة القدم الفرنسي باستبعاد منتخب روسيا من ملحق تصفيات كأس العالم التي ستقام بين 24 و29 مارس، والمؤهلة إلى بطولة 2022 في قطر التي تقام بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.



يأتي ذلك في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، والذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا" لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا.



وقال نويل لو جرا رئيس الاتحاد في تصريحاته لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "هذا شيء لم أناقشه بعد مع الاتحادات الأخرى. أميل لاستبعاد روسيا من المونديال المقبل. هذه خطوتي الأولى".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف "في العادة أعتبر الرياضة وسيلة للمصالحة بين الشعوب وتهدئة التوتر، ولكن في هذه الحالة ذهبت الأمور أبعد مما يجب. في عالم الرياضة وتحديدا كرة القدم لا يمكن التزام الحياد، وبالتالي لا أعارض استبعاد روسيا".وكان اتحاد بولندا لكرة القدم قد أعلن رفضه لمواجهة روسيا في مباراة الملحق المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من مارس، وهو ما علق رئيس الاتحاد الفرنسي قائلا: "إذا كانت فرنسا في نفس الموقف فالأمر بسيط وليس بحاجة للكثير من التفكير. نتحدث عن الموت هنا. في هذه الظروف الدرامية، كيف يمكننا تخيل لعب كرة القدم أمام هذا البلد"؟وبسؤاله عما إذا كان يمكن القول أن اللاعبين الروسيين ليس لهم علاقة بغزو أوكرانيا قال: "نعم، ولكن الأمر سيظل صعبا. الأمر لا يتعلق بنوع واحد بل بلد بأكمله. هذا ليس خطأ جميع الروس، ولكن لا يمكننا التزام الحياد أمام كل ذلك".وتابع "يجب أن نظهر ردة فعل تضامنية من عالم كرة القدم، ولا يجب نسيان الأوكرانيين أيضا. في 29 مارس يفترض أن يذهب منتخب فرنسا إلى أوكرانيا في إطار تصفيات بطولة أوروبا".وأوضح عن هذه المباراة "الاتحاد الأوروبي قرر إقامة المباراة في موعدها ولكن ستنقل على أرض محايدة".وأعلنت السويد تضامنها مع بولندا في رفض اللعب أمام روسيا، حيث سيلتقيان إذا فاز منتخب السويد على التشيك وفازت روسيا على بولندا في الملحق.