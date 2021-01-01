تقرير تركي: بوردو سيعود للتفاوض لضم مصطفى محمد

كان النجم المصري قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص بوردو الفرنسي مطلع الموسم الجاري، لكن تأخر حصول جالاتا سراي عليه بشكل نهائي من الزمالك حال دون ذلك.
ويبدو أن الفريق الذي يصارع الهبوط في الدوري الفرنسي لا يزال يريد التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد (24 عاما).
وذكرت صحيفة Fotomac التركية أن بوردو سيعود للتفاوض مع جالاتا سراي في الصيف، أملا في الظفر بخدمات لاعب طلائع الجيش وطنطا السابق.
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