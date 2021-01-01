بعد حرب بين روسيا وأوكرانيا تفاقم أزمة الرقائق

قال لاعبون في الصناعة إن الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ستؤدي إلى تفاقم المعروض من أشباه الموصلات ، حيث أن كلا البلدين من المصدرين الأساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح المختلفة.
سوف يستمر النقص في الرقائق في جميع أنحاء العالم في الجزء الأخير من عام 2022 ، وربما حتى عام 2023 ، وفقًا لأحدث تقرير لوزارة التجارة الأمريكية عن سلسلة توريد أشباه الموصلات.
قال بالافي سينغ ، نائب رئيس شركة سوبر بلاسترونيكس المحدودة (SPPL): "النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات ، والذي تمت تغطيته بشكل هامشي فقط ، قد يتفاقم بسبب التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا".
تعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين أساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح وأشباه الموصلات ، مثل البلاديوم ، الذي يستخدم في رقائق الذاكرة وأجهزة الاستشعار ، وغاز النيون ، الذي يستخدم في تصميمات دوائر الحفر.
وقالت في بيان "قد يؤثر هذا أيضا بشكل عكسي على تكاليف الشحن المرتفعة بالفعل ويسبب تأخيرات في جميع أنحاء العالم."
شهد المصنعون انخفاض مخزوناتهم من أشباه الموصلات وسط النقص العالمي في الرقائق. وجدت دراسة استقصائية حديثة شملت أكثر من 150 شركة أن الإمدادات انخفضت من متوسط ??40 يومًا في عام 2019 إلى خمسة أيام فقط في أواخر عام 2021.
تعتمد الملايين من المنتجات - السيارات والغسالات والهواتف الذكية وغيرها - على الرقائق ، المعروفة أيضًا باسم أشباه الموصلات.
قال خبراء الصناعة إن أحداث البجعة السوداء ، مثل الحرب المستمرة ، لديها القدرة على إحداث مزيد من الضغط على سلاسل التوريد ، بما في ذلك التأثير المحتمل على سعة الرقائق وارتفاع أسعار الرقائق.
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