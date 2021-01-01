«تويتر» خدمه جديده تتيح للمستخدمين التحذير من محتوى التغريدة

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منحت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، لجميع المستخدمين الوصول إلى ميزة التحذير من المحتوى التي اختبرتها العام الماضي.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الميزة تتيح إخفاء الصور ومقاطع الفيديو الفردية خلف التحذيرات المتعلقة بالعُري والعنف والمحتوى "الحساس"، بدلاً من إضافة تحذير شامل إلى جميع تغريدات الوسائط المتعددة.

وتتاح الميزة على تطبيقات المنصة على نظامي تشغيل أندرويد "Android" وآي أو إس "iOS" بالإضافة إلى موقع الويب.