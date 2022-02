تعلم استخدام Microsoft Teams في Windows 11

Microsoft Teams Microsoft Teams

تروج شركة مايكروسوفت لتطبيقات Microsoft Teams الخاصة بها كأداة اتصالات افتراضية في نظام التشغيل Windows 11. صحيح أنه يمكنك بسهولة إعداد وتشغيل Microsoft Teams فورًا في أحدث إصدار من Windows لكن يبدو أن عملاق البرمجيات أهمل أولئك الذين يستخدمون حسابات العمل أو المدرسة لنظام Windows؛ إذ يدعم إصدار Microsoft Teams المدمج في Windows 11 الحسابات الشخصية فقط.



لذلك في حالة إذا كنت تستخدم Microsoft Teams في المدرسة أو العمل فلا يزال يتعين عليك تنزيل إصدار منفصل ومخصص من التطبيق وتثبيته.



– فيما يلي طرق استخدام Microsoft Teams في Windows 11:

قد يعجبك أيضا...

– استخدام Microsoft Teams في Windows 11 بحساب شخصيإذا كنت تستخدم تطبيقات Microsoft Teams بحساب شخصي أو كنت ترغب فقط في تجربته مع حساب واحد فانقر فوق أيقونة Microsoft Teams على شريط المهام في نظام التشغيل Windows 11.في الشاشة الأولى انقر فوق الزر Get Started وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى Windows بحسابك الشخصي انقر فوق الزر “متابعة”. بخلاف ذلك انقر فوق “استخدام حساب آخر” وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت الشخصي.في الشاشة التي تسألك عن الطريقة التي تريد أن تظهر بها قم بتأكيد الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لحسابك الشخصي. يمكنك اختيار مزامنة جهات اتصال Outlook وSkype إذا كنت ترغب في ذلك، ثم انقر فوق “متابعة”.– استخدام Microsoft Teams في Windows 11 مع حساب العمل أو المدرسة:إذا كنت تفضل استخدام Microsoft Teams في Windows 11 مع حساب العمل أو المدرسة الخاص بك فستحتاج إلى تنزيل التطبيق بشكل منفصل. اذهب إلى موقع تنزيل Microsoft Teams وانقر فوق الزر “تنزيل For Desktop”.في صفحة تنزيل Microsoft Teams For Windows Desktop انقر فوق الزر Download Teams في قسم Teams For Work Or School، وقم بتشغيل ملف exe للتنزيل لتثبيت تطبيق Teams.عند فتح التطبيق انقر فوق زر البدء. لتسجيل الدخول باستخدام حساب العمل أو المدرسة الخاصة بك انقر فوق “التالي”، ثم ادخل رقمك السري. يجب أن تشاهد بعد ذلك الإصدار الكامل من Microsoft Teams مع جميع الميزات والوظائف.أخيرًا يمكنك التبديل بين الإصدار الشخصي من Microsoft Teams وإصدار العمل أو المدرسة؛ حيث يؤدي النقر فوق رمز شريط المهام إلى تشغيل الإصدار الشخصي. وللوصول إلى أي من الإصدارين في نظام التشغيل Windows 11، انقر فوق الزر “ابدأ” ثم انقر فوق الارتباط “كل التطبيقات”، وسترى اختصارًا لـ Microsoft Teams للإصدار الشخصي واختصارًا لـ Microsoft Teams (العمل أو المدرسة) للإصدار الآخر.