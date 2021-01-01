تعرف على ملفات الكوكيز. وكيف تعمل؟



ملفات الكوكيز ملفات الكوكيز

عند زيارتك لأحد المواقع في الفترة الأخيرة سوف تتلقى رسالة على المتصفح مفادها أن الموقع الذي أنت بصدد التعامل معه يستخدم ملفات الكوكيز لمتابعتك ويطلب منك الموافقة على عملية المتابعة تلك، وبعض الموقع تجعل العملية اختيارية والبعض الآخر تكون فيه عملية قبول الكوكيز إجبارية لمواصلة تصفح الموقع.



وتتضمن الرسالة خيارات مثل الموافقة على عملية المتابعة وخيار آخر يتضمن شروط الكوكيز ومعرفة ما تفعله والصلاحيات التي يمكن أن تمنحها لها بالضغط على الموافقة، ويمكنك الضغط مباشرة أو قراءة شروط كوكيز والموافقة لاحقًا عليها.



ما هي ملفات الكوكيز؟ وكيف تعمل؟

الكوكيز Cookies عبارة عن ملفات صغيرة ترسلها المواقع إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذي تستخدمه في تصفح الموقع، وتوضح هذه الملفات بعض المعلومات حول المتصفح والجهاز اللذين تقوم عبرهما بتصفح الموقع مثل معلومات التصفح واهتماماتك التجارية الخاصة بك إضافة إلى معلومات الدخول للمتصفح والحساب الذي تستخدمه، هذه المعلومات التي تحصل عليها ملفات كوكيز يمكن أن تؤثر في خصوصية استخدام الإنترنت كما سنعرف في هذا المقال.

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cookiesملفات-الكوكيزلماذا تستخدم مواقع الإنترنت ملفات الكوكيز؟للكوكيز العديد من الاستخدامات في مواقع الإنترنت، أحدها: عند بدء تصفح الموقع تحفظ Cookies بيانات دخولك إليه؛ وهي: معلومات التسجيل والموقع الجغرافي عبر ZIP الخاص بالدولة التي تتصفح منها الإنترنت، فمثلًا إذا سألت عن أفضل محال البيتزا في المنطقة التي تتواجد فيها فعبر قبولك لملفات كوكيز تتولى هي حفظ المعلومات وتقوم باستخدامها في المرة المقبلة التي تزور فيها الموقع وهنا تمارس الكوكيز مهمتها، مثلما يفعل موقع Facebook الذي يستخدم هذه الملفات في اقتراح المنشورات والصفحات للمستخدمين.ويمكن تمثيل رسالة كوكيز التي تنبثق في مواقع الإنترنت برسائل الإعلانات التي تظهر عادة في الحملات التسويقية التي ترعاها بعض المواقع، ولا تكون بذلك القدر من الإزعاج فبالضغط على موافق أو قبول يمكن تخطي الرسالة ولكن يبقى ما بعد الرسالة من صلاحيات، أما بالنسبة لتصفح الموقع فهذا يتوقف على ما يريده مصمم الموقع والكوكيز، فبعص المواقع تسمح للمتصفحين بمواصلة التصفح والتجول عبر صفحاته المختلفة في حالة رفض قبول ملفات كوكيز والبعض الآخر يشترط قبولها لمواصلة البقاء في الموقع، وفي حالة الرفض يتم تحويلك للصفحة السابقة أو صفحة البحث العام في محركات البحث.يحدث دائمًا أن تجد طرفًا ثالثًا في عمليات التصفح عبر الإنترنت، وفي حالة الكوكيز يستفيد طرف ثالث غير مالك الموقع ومتصفح الإنترنت؛ حيث تستفيد بعض الشركات التابعة لموقع الإنترنت أو لديها معه ارتباط تجاري من المعلومات التي تجمعها الكوكيز لتتبع المتصفحين؛ عبر معرفة اهتماماتهم لتوصيل الدعاية إلى الشخص المناسب وكل ذلك يتم ذكره في العقد الذي تطرحه المواقع في الكوكيز التي تعرضها على الشخص المتصفح.ولكن العديد من المنظمات العاملة في مجال الإنترنت ترفض مبدأ كوكيز؛ لأنه عقد مجحف ويكون في العادة مجانيًا، وبهذه الطريقة التي تتبعها بعض المواقع بحجب الموقع وعدم مواصلة التصفح فيه لعدم قبول المستخدم عرض الكوكيز تكون قد وضعت سعرًا للتصفح ما يتنافى مع مجانيته.ما هي المعلومات التي يمكن أن تصل إليها ملفات الكوكيز؟تتولى ملفات الكوكيز استقبال المعلومات الخاصة بك بمجرد ضغطك على إشعار الموافقة بالحصول عليها، وبعدها تقوم بإرجاع الملف محتويًا على ملفات ربط لجهازك بالموقع، وقد تحتوي هذه المعلومات على جانب خطير من الخصوصية مثل اسم المستخدم وبريده الإلكتروني وبعض كلمات السر التي تخصه في بعض المواقع، الشيء الذي يدعو للتريث قبل الموافقة على إعطاء هذه الملفات الموافقة.ويمكن لبعض الوكالات الاستفادة من ملفات كوكيز عبر معرفة المقالات التي تفضل قراءتها والأخرى التي تتخطاها، وأخطر ما في الموضوع أن بعض ملفات كوكيز تقوم بالتعديل على البريد الإلكتروني للمستخدم وتصنيف بعض العناوين الإلكترونية كعناوين موثوقة، ويمكن عبر هذه العملية إيصال ملفات غير موثوقة في البريد الإلكتروني ما يضرب تأمين البيانات الشخصية في مقتل؛ حيث يمكن أن تحتوي هذه الرسائل على بعض ملفات التجسس أو التخريب الذي يضر بالمستخدم وبياناته.كيف يمكن إيقاف ملفات الكوكيز من جهازك؟cookiesملفات-الكوكيزلإلغاء كل الأذونات الممنوحة لملفات كويكز على جهازك في نظام ويندوز يمكن عمل خطوات بسيطة داخل متصفح الإنترنت وهنا كمثال سوف نشرح إعدادات Opera:فتح متصفح الإنترنت.الدخول إلى إعدادات المتصفح ثم إلى الإعدادات المتقدمة.التوجه إلى الخصوصية والأمان.ثم إلى ملفات الكوكيز والمواقع الأخرى.والخطوة الأخيرة هي إزالة كل ملفات الكوكيز على متصفح Opera.أين توجد ملفات الكويكز في جهاز الكمبيوتر؟اذهب إلى العنوان الآتي للاطلاع على ملفات كوكيز الموجودة على جهازك:C:\Program Files\ Users\Your_Name\ Netscape\cookies.txt، كما أن إزالة History المتصفح من شأنه أن يزيل ملفات الكوكيز من على الموقع.وكحال كل التقنيات الحديثة على شبكة الإنترنت يمكن الاستفادة من تلك التقنية بمجالات شتى، ولكن بمجرد أن تقع ملفات الكوكيز في أيادٍ غير موثوقة قد تتسبب بالضرر لمستخدم الإنترنت، فيجب الحذر من التعامل معها؛ لضمان خصوصية عالية واستخدام آمن للإنترنت.