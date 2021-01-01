في حدث Y90: لينوفو تستعد لإطلاق جهاز Legion Y700 اللوحي واثنان من أجهزة الحاسب



لينوفو لينوفو

تعقد لينوفو مؤتمرها القادم في 28 من فبراير لإطلاق هاتف الألعاب Legion Y90، كما تقدم الشركة خلال الحدث اثنان من أجهزة الحاسب مع جهاز Legion Y700 اللوحي المخصص للألعاب.



تستعد شركة لينوفو لكشف النقاب عن عدد من الأجهزة التي تأتي في خط إنتاج Legion، على أن تتضمن الإصدارات المرتقبة هاتف، وجهاز لوحي واثنان من أجهزة الحاسب.



ولقد شغل هاتف Y90 عدد من التسريبات بالفعل في الفترة الأخيرة، بينما تشير التسريبات الجديدة إلى أن أجهزة الحاسب المرتقبة هي Y7000Pو Y9000P، على أن تستهدف الأجهزة الألعاب وتضم الجيل 12 من معالجات إنتل.

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أيضاً إستعرضت التسريبات الأخيرة تفاصيل مواصفات هاتف الألعاب Legion Y90 وجهاز Legion Y700 اللوحي.ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي Y700 بشاشة LCD بحجم 8.8 إنش، وجودة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 500 nit، ويأتي بتعتيم DC.كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وHDR10، ويضم الجهاز اللوحي رقاقة Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة 12 في LPDDR5 وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.ويأتي الجهاز اللوحي بنظام تبريد حراري، كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 6650 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W ويتم شحن الجهاز مع شاحن 50W.يذكر أن الجهاز يضم منفذ USB 3.1 من الجيل الثاني لدعم نقل سريع للبيانات عند 10 جيجا بت في الثانية، كما يضم محرك x-linear مزدوج، وإستجابة لمسية محسنة في الشاشة، مع مكبرات JBL الصوتية، ومدخل 3.5مم للسماعات، وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.