بآداء على مستوى Snapdragon 888 معالج Dimensity 8100 القادم من MediaTek

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من Digital Chat Station الآداء المميز لمعالج MediaTek القادم Dimensity 8100، والذي ينطلق بآداء بمستوى رقاقة كوالكوم Snapdragon 888.
تستعد شركة MediaTek لدعم أول هاتف برقاقة Dimensity 8100، على أن يأتي هذا الإصدار من سلسلة هواتف Redmi وينطلق بشكل رسمي الشهر المقبل.
ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن معالج Dimensity 8100 يضم 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.85GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz.
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