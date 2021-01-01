بآداء على مستوى Snapdragon 888 معالج Dimensity 8100 القادم من MediaTek

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إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من Digital Chat Station الآداء المميز لمعالج MediaTek القادم Dimensity 8100، والذي ينطلق بآداء بمستوى رقاقة كوالكوم Snapdragon 888.



تستعد شركة MediaTek لدعم أول هاتف برقاقة Dimensity 8100، على أن يأتي هذا الإصدار من سلسلة هواتف Redmi وينطلق بشكل رسمي الشهر المقبل.



ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن معالج Dimensity 8100 يضم 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.85GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz.

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أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن الرقاقة تأتي بكرت شاشة G610 MC6، بينما أكد تقرير جديد على أن المعالج يأتي بكرت شاشة G510 MC6.كما ترتكز رقاقة Dimensity 8100 على دقة تصنيع 5 نانومتر، وتأتي بعملية تصنيع TSMC، أيضاً تدعم الرقاقة ذاكرة LDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1.وتؤكد أحدث التسريبات على أن نتائج إختبار المعالج في “GFX Bench ES 3.0 Manhattan” تشير إلى أن المعالج يدعم حتى 170 إطار في الثانية، وهي نتائج تحاكي كرت شاشة Adreno 660 في معالجات Snapdragon 888 و Snapdragon 888 Plus التي قدمت من كوالكوم العام الماضي.