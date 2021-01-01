هونر تكشف عن سعر و موصفات Watch GS 3 أبرز الساعات الذكية لهذا العام.



Watch GS 3 Watch GS 3

كشفت هونر Honor، عن ساعة ذكية مميزة تسمي Watch GS 3، والتي طورتها لتكون منافسا قويا لساعات سامسونج وهواوي الحديثة.



وحسبما ذكر "gsmarena"، تتميز ساعة هونر الجديدة Honor Watch GS 3، بزجاج منحني ثلاثي الأبعاد بإطار بسيط متدرج، بهيكل أنيق التصميم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبلغ وزنها 44 جراما، ومحمي ضد الماء بمعيار 5 ATM، تأتي باللون الفضي والذهبي والأسود، لكل منها رباط معصم مختلف.



مميزات ساعة هونر Honor Watch GS 3

وتمتاز ساعة هونر الجديدة Honor Watch GS 3، بشاشة من نوع AMOLED، مستديرة الشكل منحنية الحواف، يبلغ قياسها 1.43 بوصة، ودقة عرض (466 × 466) بكسل، ومعدل سطوعها 326 شمعة.

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تضم الساعة الذكية الجديدة، وحدة PPG ذات 8 قنوات تستهدف الحد الأدنى من الدقة بنسبة 97? عند تتبع معدل ضربات القلب، كما أنه يقوم بتتبع الأكسجين في الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتتبع النوم مع أكثر من 200 اقتراح لتحسين نومك، بفضل برنامج Honor Health 5.0.وتدعم ساعة Honor Watch GS 3، مقاومة الماء بمعيار 5 ATM، لذا يمكنك إرتدائها أثناء السباحة، وتضم الساعة مجموعة من المستشعرات من بينها مقياس التسارع والجيروسكوب والبوصلة وضغط الهواء ومستشعرات الإضاءة المحيطة.وتأتي الساعة الذكية ببوصلة إلكترونية وأنظمة لتحديد المواقع، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، وبطارية بسعة 541 مللي أمبير تكفيها لتعمل لمدة 14 يوما بالشحنة الواحدة ويمكنها التعامل مع ميزة الشحن اللاسلكي، ولا تحتاج الساعة سوى 5 دقائق فقط من الشحن للحصول على طاقة تدوم طوال اليوم، ويستغرق الشحن الكامل لبطارية بقوة 451 مللي أمبير أقل من ساعة.وتعمل ساعة هونر Honor Watch GS 3، بنظام Proprietary OS، يقترن بذواكر وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت، وتأتي العديد من التطبيقات الأساسية مثبتة مسبقًا، بما في ذلك مشغل الموسيقى المنبه والمؤقت، وتتوفر الساعة مقابل سعر يبدأ من 205 دولارات (أي ما يعادل 3200 جنيه مصري).