المواصفات الرئيسية لهاتف شاومى القادم Poco M4 Pro



Poco M4 Pro Poco M4 Pro

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية لهاتف Poco M4 Pro القادم من شركة شاومى الصينية والمخصص للفئة المتوسطة، حيث سيصدر الهاتف بدعم لشبكة الجيل الرابع 4G مع سعر رخيص نسبيا، كما من المقرر أن يتم إطلاقه غدا الإثنين 28 فبراير.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي Poco M4 Pro سيأتي بشاشة قياس 6.43 بوصة من نوع Super AMOLED، مع تصنيف IP53 ، وسطوع ذروة 1000 شمعة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية وجودة FullHD+ ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 179.5 جرامًا.



وسيقدم هاتف شاومي Poco M4 Pro، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر IMX686 من سوني بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة من نوع (118 درجة FOV) بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.



وسيعمل هاتف شاومي Poco M4 Proبمعالج من نوع Snapdragon لم يتم تحديد نوعه من شركة كوالكوم ، بتقنية الجيل الرابع 4G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

وسيحتوي هاتف شاومي Poco M4 Proعلى بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ونظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13 ، مع ألوان الأسود والأزرق و الأصفر، مع ومكبرات صوت استريو مزدوجة.