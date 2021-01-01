اطلاق قمراً صناعياً جديداً لرصد الانهيارات الأرضية والزلازل

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أطلقت الصين صباح اليوم الأحد، صاروخا من طراز "لونغ مارش-4 سي" لوضع قمر صناعي جديد في الفضاء بهدف رصد الأرض.



تمت عملية الإطلاق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وسيستخدم القمر الصناعي لرصد البيئة الجيولوجية للأرض والانهيارات الأرضية والزلازل.



الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد الأرض

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ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن هذه المهمة تمثل الرحلة رقم 408 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش"، مشيرة إلى أن "إل-إس.أيه.آر 01" الصيني هو مجموعة أقمار صناعية تتكون من قمرين صناعيين مجهزين برادار ذي فتحة تركيبية على شكل حرف إل (إس أيه آر)، ويحملان اسمي "إل-إس.أيه.آر 01 أيه" و "إل-إس.أيه.آر 01 بي"، وكان قد تم إرسال القمر الصناعي الأول إلى الفضاء في يوم 26 يناير الماضي.ويشير "إس أيه آر" إلى نظام رادار للتصوير بالميكروويف، يطلق موجات كهرومغناطيسية إلى الأرض ويستقبل انعكاساتها في شكل أصداء. ويستطيع التقاط صور عالية الدقة بالميكروويف لسطح الأرض وسيتكفل القمرين الصناعيين بمهمات تقديم بيانات لدعم موارد الأرض ورسم الخرائط فيما يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ، كما يعززان بشكل كبير قدرات الاستجابة السريعة في حال وقوع كارثة طبيعية.وتم بناء القمرين الصناعيين والصاروخ كلها من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، وهي مؤسسة تابعة لشركة الصين لتكنولوجيا وعلوم الفضاء.