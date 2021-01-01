رسميا ريلمي تزيح الستار عن الهاتف Realme Narzo 50



Realme Narzo 50 Realme Narzo 50

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن، شركة ريلمي، عن الهاتف، Realme Narzo 50، بسعر رخيص جدا، لا يتخطى، الـ 200 دولارا، ومواصفات ممتازة للغاية، أبرزها، معالج التشغيل، الذي يأتي، من فئة، Helio G96، ومعدل تحديث الشاشة، الذي يبلغ 120 هرتز، والبطارية التي، تبلغ 5000 ملي أمبير، والتي تدعم شحن سريع، بقوة 33 واط، بالإضافة إلى، مستشعر الكاميرا الرئيسي، الذي يصل، بدقة 50 ميجا بكسل، والذي يدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، ولكن بمعدل مرتفع، يبلغ 120 إطارا، في الثانية، ومواصفات أخرى مميزة، سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف ريلمي نارزو 50، مع مميزاته، وعيوبه.



مواصفات الهاتف Realme Narzo 50

تم الإعلان، عن هذا الهاتف، الجديد من ريلمي، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع معدل، أخذ عينات باللمس، يبلغ 240 هرتز، والشاشة تحتوي على، ثقب صغير في، أعلى الزاوية اليسار، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، والتي تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل.



كما أن هاتف، Realme Narzo 50، يحتوي على، كاميرات خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة، هي عبارة، عن مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60، أو 120 إطارا، في الثانية.

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يتوفر هاتف، Realme Narzo 50، بمعالج تشغيل، من فئة، Mediatek Helio G96، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، والذي يتكون من، 8 أنوية، نواتان Cortex-A76، بسرعة 2.05 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex-A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، وبوحدة معالجة رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم، Realme UI 2.0، وذلك بالرغم من أن، الشركة كانت، قد قدمت الهاتفين، Realme 9 Pro، وRealme 9 Pro Plus، بنظام التشغيل، Android 12، الأحدث من جوجل، وبواجهة المستخدم، Realme UI 3.0، الأحدث من ريلمي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 64 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام، أو 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.بطارية الهاتف، ريلمي نارزو 50، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ومنفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، بحيث يمكن تركيب، شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، كما أن، هذا الهاتف، يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، اتصال Wi-Fi 6E، وإصدار Bluetooth 5.1.سعر الهاتف Realme Narzo 50سعر الهاتف Realme Narzo 50، يبدأ من، 173 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت.ويصل سعره إلى، 205 دولارات، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، والهاتف سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 3 مارس، في الهند، وذلك من خلال، متجر realme، وأمازون، وتجار التجزئة الآخرين، على أن يتوفر، في مزيد من، الدول العالمية، خلال الربع الأول، من عام 2022.