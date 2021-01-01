رسميا ريلمي تزيح الستار عن الهاتف Realme Narzo 50

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن، شركة ريلمي، عن الهاتف، Realme Narzo 50، بسعر رخيص جدا، لا يتخطى، الـ 200 دولارا، ومواصفات ممتازة للغاية، أبرزها، معالج التشغيل، الذي يأتي، من فئة، Helio G96، ومعدل تحديث الشاشة، الذي يبلغ 120 هرتز، والبطارية التي، تبلغ 5000 ملي أمبير، والتي تدعم شحن سريع، بقوة 33 واط، بالإضافة إلى، مستشعر الكاميرا الرئيسي، الذي يصل، بدقة 50 ميجا بكسل، والذي يدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، ولكن بمعدل مرتفع، يبلغ 120 إطارا، في الثانية، ومواصفات أخرى مميزة، سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف ريلمي نارزو 50، مع مميزاته، وعيوبه.
مواصفات الهاتف Realme Narzo 50
تم الإعلان، عن هذا الهاتف، الجديد من ريلمي، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، مع معدل، أخذ عينات باللمس، يبلغ 240 هرتز، والشاشة تحتوي على، ثقب صغير في، أعلى الزاوية اليسار، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، والتي تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل.
كما أن هاتف، Realme Narzo 50، يحتوي على، كاميرات خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثالثة، هي عبارة، عن مستشعر ماكرو، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60، أو 120 إطارا، في الثانية.
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