سعر و مواصفات الهاتف Oppo Find X5



Oppo Find X5 Oppo Find X5

بعد مسلسل طويل، من التسريبات، والشائعات، أعلنت شركة أوبو، عن 3 هواتف ذكية، من سلسلة، Oppo Find X5 Series، (وهي Find X5 العادي، وX5 Pro، وX5 Lite)، مع مواصفات قوية للغاية، تنافس الهواتف الرائدة، من سامسونج، وشاومي، حيث يأتي، الهاتف العادي، في هذه السلسلة، مع معالج رائد، من كوالكوم، وكاميرات خلفية، تم تصنيعها، بالتعاون من شركة Hasselblad، بالإضافة إلى، شحن سريع قوي للغاية، وأحدث نظام تشغيل، من جوجل، وشريحة معالجة الصور، MariSilicon X، المبنية على تقنية، 6 نانومتر، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على، كل ما يخص، الهاتف Oppo Find X5، العادي في هذه، السلسلة الجديدة.



مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 5

موعد الإعلان والإطلاق: هاتف Oppo Find X5، ظهر رسميا، خلال المؤتمر، الذي أقيم اليوم، 24 فبراير، وسيصل إلى الأسواق، يوم 14 مارس.



أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، أوبو فايند إكس 5، يبلغ 160.3 ملم، وعرضه يبلغ 72.6 ملم، وبسمك 8.7 ملم، وبوزن جيد، نوعا ما، يبلغ 196 جراما.

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الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، هاتف Oppo الجديد، هي 2G، و3G، و4G، والجيل الخامس 5G، واتصال Wi-Fi 6E، كما أن الهاتف، يدعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: شاشة هذا الهاتف، تأتي من نوع، OLED، حجمها 6.55 بوصة، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus، بالإضافة إلى أنها، تدعم خاصية HDR10+، وAlways on Display.المعالج: يتم تشغيل، الهاتف Oppo Find X5، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 888 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 660، ومعالج التشغيل، يتكون من، 8 أنوية Kryo 680، نواة منها، بسرعة 2.84 جيجا هرتز، و3 أنوية، بسرعة، 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية، بسرعة 1.80 جيجا هرتز.الذاكرة: هذا الهاتف، يتوفر بإصدار وحيد، على مستوى الذاكرة، ويضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.البطارية: بطارية هاتف أوبو الجديد، تأتي بسعة، 4800 ملي أمبير، تدعم شحنا سلكيا سريعا، بقوة 80 واط، وشحن لاسلكي سريع، بقوة 30 واط، كما أنها، تدعم شحنا لاسلكيا عكسيا، بقوة 10 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type C 3.1.نظام التشغيل: الهاتف Oppo Find X5، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، ColorOS 12.1.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على 3 كاميرات، في الخلف، تم تطويرها، بالتعاون مع، شركة Hasselblad، والكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر IMX766، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم multi-directional PDAF، وOIS، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وبحجم مستشعر، يبلغ 52 مم، وبدعم تكبير بصري 2x، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: هاتف أوبو فايند إكس 5، يحتوي كذلك على، كاميرا سيلفي، تستخدم مستشعر IMX615، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، المثبت الإلكتروني EIS.مميزات الهاتف Oppo Find X5الشاشة مميزة، من جميع النواحي، حيث تأتي، بجودة عالية، وبمعدل تحديث عالٍ، ويوجد عليها، طبقة إضافية، لحمايتها من الخدش، بالإضافة إلى، معدل سطوع عالٍ، ودعم HDR10+.معالج Snapdragon 888 5G، يقدم أداء، ممتازا للغاية، ويدعم تشغيل ألعاب، مثل ببجي موبايل، وبيس 2022، بأعلى رسوميات ممكنة.يحتوي على، نظام تبريد، متعدد المستويات، ويتضمن غرفة، بخار كبيرة جدا، تجعل الهاتف، يقدم أفضل أداء ممكن، حتى بعد فترة طويلة، من الاستخدام.يعمل بأحدث، نظام تشغيل، من جوجل، وأحدث واجهة مستخدم، من أوبو، ويحصل على، تحسينات إضافية، على مستوى الخصوصية.يدعم ميزة الاتصال، متعدد الشاشات، التي تسمح للمستخدمين، بالتبديل بسلاسة، بين الهاتف، وأجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام، Windows.الهاتف Oppo Find X5، يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ويعمل بالموجات فوق الصوتية، كما أنها يدعم، مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.الكاميرات الخلفية، تعتمد على، شريحة MariSilicon X، لمعالجة الصور، والتقاط صور، بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن، الكاميرات الخلفية، تدعم العديد من، خصائص الفيديو، لتصوير فيديوهات، عالية الجودة.سعة البطارية كبيرة، وتعمل لمدة يوم كامل، من الاستخدام المتواصل، ويتم شحنها، بنسبة 100%، في أقل من، 30 دقيقة فقط، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن شحنها لاسلكيا، بسرعة 30 واط، أو عكسيا.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم خاصية NFC.عيوب الهاتفيفتقر إلى تصنيفات، مقاومة الماء، أو الغبار، وهذا غير مقبول، في هذه الفئة السعرية.سعر الهاتف Oppo Find X5، غالٍ جدا، مقارنة بالمنافسين، من الشركات الرائدة.على الرغم من أن، دقة الكاميرا الأمامية، جيدة، إلا أن، جودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة جدا، مع هاتف، بمثل هذه المواصفات.المعالج ليس الأفضل، في هذه الفئة السعرية، وكنا نطمح أن، يصل من فئة، Snapdragon 8 Gen 1، بدلا من، Snapdragon 888.معرض للخدش، والكسر بسهولة، بسبب قدوم، الظهر من الزجاج، لذلك ينصح، باستخدام جراب لحمايته.لا يدعم، تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، ولكن هذا، لا يعتبر عيبا مؤثرا، لأن الذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 256 جيجا بايت.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف Oppo Find X5سعر الهاتف Oppo Find X5، يبلغ حوالي، 1120 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.