مواصفات و سعر الهاتف Motorola Edge 30 Pro



Motorola Edge 30 Pro Motorola Edge 30 Pro

الآن، وبعد طول انتظار، قامت شركة موتورولا، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتفها الرائد، Motorola Edge 30 Pro، بسعر رخيص جدا، مقارنة بالمواصفات الرائدة، التي يصل بها، والتي تتمثل في، معالج التشغيل، الأقوى على الإطلاق، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، والكاميرا الأمامية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، معدل تحديث الشاشة، الذي يبلغ، 144 هرتز، والشحن السريع، الذي يمكنه، شحن البطارية بالكامل، في أقل من، 35 دقيقة، والذاكرة الداخلية، التي تأتي بسعة، 512 جيجا بايت، والمواصفات الأخرى المميزة، التي سأعرضها عليكم، خلال هذا المقال الجديد.



مواصفات Motorola Edge 30 Pro

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت موتورولا، عن الهاتف، إيدج 30 برو، يوم 24 فبراير، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، في الهند، يوم 4 مارس، وسيتم إطلاقه، في جميع أنحاء العالم، خلال شهر أبريل.



أبعاد الهاتف: أبعاد هذا الهاتف الجديد، تتمثل في، الارتفاع 163.1 ملم، × العرض 76 ملم، وبسمك 8.8 ملم، وبوزن متوسط، لا يتخطى، 196 جراما.

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الهاتف Motorola Edge 30 Proالشبكة: يدعم حتى، شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك، 2G، و3G، و4G، و5G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، في وضع الاستعدادالشاشة: الهاتف Motorola Edge 30 Pro، يضم شاشة OLED، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، كما أنها، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass 3، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، مع دعم، HDR10+، وAlways-on display.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، لهذا الهاتف، جيدة للغاية، مقارنة بالسعر، حيث تأتي، بدقة 60 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: هاتف موتورولا الجديد، يضم 3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، كما أن الهاتف، Motorola Edge 30 Pro، يضم فلاش LED مزدوجا، في الخلف، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 24 إطارا، في الثانية، وبجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل، بمعدل حتى 960 إطارا، في الثانية، مع دعم، المثبت الإلكتروني EIS، والمثبت البصري OIS.المعالج: هذا الهاتف، يتوفر بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المبني على تقنية، 4 نانومتر، والذي يحتوي على، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، والهاتف يتوفر كذلك، بمعالج الرسوميات، Adreno 730.الذاكرة: الهاتف موتورولا إيدج 30 برو، يتوفر بأربعة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أما الإصدار الرابع، فيضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من Motorola.البطارية: الهاتف Motorola Edge 30 Pro، يضم بطارية، بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، وتدعم أيضا، الشحن اللاسلكي السريع، بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي، بقوة 5 واط، مع العلم بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 3.1.مميزات الجوالمعالج التشغيل، هو الأقوى على الإطلاق، لهاتف ذكي، حيث يضمن، أفضل أداء ممكن، من هاتف ذكي، مما يعني أنك، ستتمكن من، تشغيل الألعاب، والتطبيقات الكبيرة، بسرعة عالية جدا.شاشة الهاتف، ممتازة جدا، في تشغيل الألعاب، بمعدل فريمات عالٍ، وذلك بفضل، معدل التحديث، الذي يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ العينات، الذي يعمل باللمس، والذي يبلغ 360 هرتز، ودعم HDR10+.جودة التصوير، هي الأعلى، حتى الآن، وتخالف التوقعات، حيث يعتبر، Motorola Edge 30 Pro، هو أول، هاتف ذكي، يركز بشكل كبير، على المعالج، والكاميرات، سواء كانت، أمامية، أو خلفية، مع العلم بأن، جودة تصوير الفيديوهات، تصل إلى، 8K، من خلال الكاميرات الخلفية، أو 4K، من الكاميرا الأمامية.يدعم ميزة، Auto Smile Capture، التي تقوم بالتقاط، الصور فورا، عندما تبتسم جميع الوجوه، كما أنه، يدعم الكثير من، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الألوان، والتكوين..يعمل بأحدث، نظام تشغيل، موجود حاليا، ويعمل كذلك، بأحدث واجهة مستخدم، من الشركة الأمريكية، بالإضافة إلى أنه، سيحصل على، تحديثين رئيسيين، و3 سنوات من، تحديثات الأمان.تم تقديمه، مع بطارية، متوسطة نسبيا، ووعدت الشركة، بفترة استخدام، تتخطى اليوم الواحد، مع شحن سريع قوي، يقوم بشحن، 100%، من سعة البطارية، في 35 دقيقة فقط، وشحن لاسلكي سريع، وشحن لاسلكي عكسي.يتوفر مع، ما يصل إلى، 512 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، وهذا يعني أنك، لن تحتاج إلى، تركيب كارت ميموري، لزيادة المساحة التخزينية.سعر الهاتف Motorola Edge 30 Pro، منخفض جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، التي تضم، نفس مواصفاته.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغل، ويدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.يدعم خاصية NFC، مع دعم، مكبرات صوت ستريو.يتوفر بتصميم، مقاوم للماء، وبواجهة خلفية، من زجاج Gorilla Glass 5.عيوب الهاتف إيدج 30 برومستشعر البصمة قديم، وكنا نطمح، أن يتم دمجه، في الشاشة، بدلا من، زر التشغيل، الموجود على الجانب.معرض للكسر، والخدش بكل بساطة، وذلك بسبب، قدومه من الزجاج.لا يدعم، تركيب بطاقة، ذاكرة خارجية، ولا يدعم، الراديو FM.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، كما أنه، لا يدعم، لمبة الإشعارات، ولكن يمكن، تعويض ذلك، بواسطة خاصية، Always-on display.سعر الهاتف Motorola Edge 30 Proالهاتف Motorola Edge 30 Pro، سيتوفر للشراء، في أوروبا، في وقت لاحق، من شهر مارس، بسعر يبلغ حوالي، 900 دولار أمريكي، وذلك للإصدار الذي، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام.