أرخص 3 سيارات 2022 فى السوق السعودى

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يعتبر السوق السعودى من أكبر الأسواق فى المنطقة والشرق الأوسط بل فى العالم، من حيث ضمه لسيارات فاخرة، ولكن هو أيضا يضم قسما كبيرا وذو أهمية للسيارات رخيصة الثمن .



وخلال الفترة الأخيرة يبحث الكثيرون من المغتربين بالمملكة العربية السعودية ، عن أسعار أرخص السيارات " الزيرو" ، لذلك خلال التقرير التالى نستعرض ارخص 3 سيارات جديدة 2021 - 2022 من متوسط سعر 40 الف الي 50 الف ريال سعودى .



1- شانجان ألسفن

تعتبر السيارة شانجان ألسفن ، ارخص سيارة من طراز السيارات السيدان داخل المملكة ، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان ، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

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و تتسارع السيارة ألسفن من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 12.5 ثانية ، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 14.4 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.اما عن سعر السيارة فى السوق السعودى ، فتاتى :- أوتوماتيك / بيزك 2022 بسعر 36,100 ريال سعودى .- أوتوماتيك / فول اوبشن 2022 بسعر 38,900 ريال سعودى .2- شيرى اريزو 5ينتمي طراز أريزو 5 لفئة السيارات السيدان وهو يعتبر من السيارات رخيصة الثمن " زيرو" داخل المملكة ، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.وتتسارع السيارة شيري من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية ، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.اما عن سعر السيارة فى السوق السعودى ، فتاتى :- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 42,000 ريال سعودى .- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 45,900 ريال سعودى .3- سوزوكى سويفت ديزايرتاتى السيارة ديزاير من فئة السيارات السيدان والتى تعتبر رخيصة الثمن فى السوق السعودى ، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 حصان ، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.و تعتمد السيارة سويفت ديزاير على منظومة الجر الأمامي وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.اما عن سعر السيارة فى السوق السعودى ، فتاتى :- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 44,735 ريال سعودى .- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 46,345 ريال سعودى .