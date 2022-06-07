في صور تشويقية جيب تعلن عن سيارتين جديدتين



جيب جيب

تعمل جيب على مجموعة من السيارات الجديدة لتقديم مفهوم جديد حول الدفع الرباعي.



من بين تلك السيارات، قررت جيب التشويق لسيارتين فقط، أحدهما سيارة كهربائية “ستتغلب حتى على أكثر التضاريس اضطراباً على طول المسارات، وتسلط الضوء بشكل أكبر على رؤية علامة جيب لتحقيق حرية تنقل ذات انبعاثات معدومة”. في الصورة التشويقية تبدو السيارة كنسخة من جيب جراند شيروكي مع إضافات زرقاء ورفارف عريضة.



الصورة التشويقية الثانية هي لسيارة جيب جلاديتور مموهة على شكل رمز استجابة سريعة، كما أنها تشير إلى سقف ذو تصميم خاص. ولا يمكن تفسير قصد جيب من هذا الأسلوب حالياً.