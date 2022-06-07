قبل الكشف عنها في 2024 حجوزات كبيرة على فيسكر Pear



فيسكر Pear فيسكر Pear

كشف تقرير عن تسجيل فيسكر لحجوزات كبيرة لسيارتها الكهربائية التالية Pear.



تبلغ قيمة الحجز الأولي للسيارة فقط 250 دولاراً بينما سيبلغ سعر السيارة عند طرحها نحو 29,900 دولاراً، وحصلت الشركة على أكثر من 1,500 حجزاً في نحو شهر منذ فتح باب الحجز على Pear. قال فيسكر: “عادة ما تقوم شركة السيارات بالعناية الواجبة تجاه أحد الموردين. الآن، يبذل صانعو البطاريات فعلياً العناية بشركات صناعة السيارات”.



لا تزال المواصفات الفنية حول فيسكر Pear لغزاً، ستكون أصغر من شقيقتها أوشين ولكنها ستأخذ شكلاً آخر حيث تقول فيسكر أنها “مركبة كهربائية رشيقة في المناطق الحضرية”. وأضافت “لقد جذبنا المصممين من كل منطقة من مجالات الشركة وبدأنا في البحث عن احتياجات شخص يعيش في مركز حضري كبير”.