قبل الكشف عنها في 2024 حجوزات كبيرة على فيسكر Pear

آخر الأخبارأخبار السيارات › قبل الكشف عنها في 2024 حجوزات كبيرة على فيسكر Pear

صورة الخبر: فيسكر Pear
فيسكر Pear

كشف تقرير عن تسجيل فيسكر لحجوزات كبيرة لسيارتها الكهربائية التالية Pear.

تبلغ قيمة الحجز الأولي للسيارة فقط 250 دولاراً بينما سيبلغ سعر السيارة عند طرحها نحو 29,900 دولاراً، وحصلت الشركة على أكثر من 1,500 حجزاً في نحو شهر منذ فتح باب الحجز على Pear. قال فيسكر: “عادة ما تقوم شركة السيارات بالعناية الواجبة تجاه أحد الموردين. الآن، يبذل صانعو البطاريات فعلياً العناية بشركات صناعة السيارات”.

لا تزال المواصفات الفنية حول فيسكر Pear لغزاً، ستكون أصغر من شقيقتها أوشين ولكنها ستأخذ شكلاً آخر حيث تقول فيسكر أنها “مركبة كهربائية رشيقة في المناطق الحضرية”. وأضافت “لقد جذبنا المصممين من كل منطقة من مجالات الشركة وبدأنا في البحث عن احتياجات شخص يعيش في مركز حضري كبير”.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبل الكشف عنها في 2024 حجوزات كبيرة على فيسكر Pear

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89985

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager