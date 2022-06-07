جميع استثمارات السيارات الكهربائية إلى مصر من الصين؟

حينما قررت شركة النصر للسيارات الحكومية دخول عالم صناعة السيارات كان الاختيار هو التعاون مع شركة صينية لنقل خبراتها إلى مصر، وحتى العروض التي تلقتها وزارة قطاع الأعمال كبديل للشركة الصينية دونج فينج كانت أغلبها صينية، إذا ما السر نحو التوجه للشرق ولماذا لا تكون السيارة الكهربائية المصرية المنتظرة أوروبية.
يقول اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، إن صناعة السيارات الكهربائية أقل تعقيدا بشكل كبير من نظيرتها العادية بسبب قلة عدد مكوناتها، مؤكدا أن هذا السبب كان أحد المحفزات لاستثمار مصر في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أنه بخصوص التوجه نحو الشرق ليس مفاجأة لسببين:
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