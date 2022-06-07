تعلق عمل شركات سيارات عالمية في روسيا

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أعلن العديد من شركات السيارات توقيف العمل في مصانعها الروسية.



أحد أبرز تلك الشركات هي شركة لادا الروسية والتي حددت سبب التوقف بنقص المكونات الإلكترونية. تمتلك شركة رينو حصة مسيطرة في لادا. كما قالت فولكس فاجن إنها ستوقف الإنتاج لبضعة أيام في مصنعين روسيين بسبب التأخير في الحصول على قطع غيار مصنوعة في أوكرانيا. وقالت شركة Nokian الفنلندية إنها ستنقل خطوط إنتاج رئيسية خارج روسيا.



من ناحية أخرى ذكر تقرير غير رسمي أن شركات أودي وجاكوار لاند روفر وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وسيتروين وجنرال موتورز أوقفت شحناتها الذاهبة إلى روسيا، ولكن لم يؤكد أي مصدر رسمي ذلك.