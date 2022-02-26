انخفاض المطلوبات من الحكومة للأصول النقدية لـ785.1 مليار جنيه في 11 شهرا

انخفض صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي ضمن الأصول المحلية لنقود الإحتياطي إلى 785.13 مليار جنيه مقابل 853.9 مليار جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 785.7 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد سجل إجمالي الأوراق المالية ضمن نقود الاحتياطي نحو 757.6 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 757.55 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام ومقارنة بـ 757.6 مليار جنيه في سبتمبر السابق له.
وبلغت جملة التسهيلات الإئتمانية لنحو 72 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 155.3 مليار جنيه في أكتوبر 2021، ومقارنة بـ 89.3 مليار جنيه في سبتمبر السابق.
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