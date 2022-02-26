أسعار صرف العملات اليوم الأحد 27 – 2 – 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 27 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 – 2 – 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.4652 جنيه، والبيع 17.7453 جنيه.
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