54.5 % زيادة في أسعار القمح عالميًا خلال عام



أسعار القمح أسعار القمح

أكد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار القمح عالمياً ارتفعت من 240 دولار للطن في بداية فبراير إلى 371 دولار اليوم .



وأوضح في تصريحات تلفزيونية اليوم أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم بكمية تصل إلي 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح.



وأضاف عشماوي أن روسيا ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج حوالى 86 مليون طن، ولكنها اول وأكبر دولة مصدرة للأقماح، أما أوكرانيا التاسع عالمياً بإنتاج 27 مليون طن، ولكنها ثالث دولة مصدرة للقمح عالميا، والدولتان تنتجان 15 % من الأقماح فى العالم.

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وأشار إلي أن مصر تنتج ما يقرب من 10 ملايين طن قمح محلى، ويتم استيراد ما يقرب من 12 مليون طن، وإجمالى الاستهلاك 22 مليون طن قمح، كما أن المواطن يستهلك سنويًا 182.5 كيلو قمح، وهو تقريبا 3 أضعاف أى مستهلك فى العالم.وأوضح أن مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح فى العالم تليها تركيا ثم أندونيسيا ثم الجزائر، وما يحدث حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعيات كثيرة.وفي نفس السياق قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 مليون طن موجودين في الصوامع أو المطاحن، وسينضم إليهم بداية من 15 أبريل القمح المحلي.وأضاف، ان الحكومة مستعدة لمواجهة التضخم المترتب على الأزمة الروسية الأوكرانية.وتوقع السفير نادر سعد، أن يكون الموسم الحالي مميزًا لتوريد القمح لأن الحكومة اتخذت خطوة ذكية وسباقه في نوفمبر وقبل بدء موسم الزراعة وأعلنت السعر الاسترشادي للتوريد، متوقعًا أن لا يقل القمح المصري عن 4 مليون طن.وأشار إلى أن كل تلك الأطنان من القمح ستكفي مصر فترة 9 أشهر، مؤكدا على أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضهم خارج القارة الأوروبية.