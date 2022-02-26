الخميس المقبل:وزيرة التجارة والصناعة تعلن افتتاح اكبر معرض للأثات «صنع في دمياط» .

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صورة الخبر: وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن جهاز تنمية المشروعات ينظم بالتعاون مع محافظة دمياط معرض “صنع في دمياط” للأثاث في الفترة من 3 إلى 12 مارس وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض فى مدينة نصر.

وأفادت جامع أن المعرض يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.
وأكدت نيفين جامع أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، موضحة أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية مشيرة إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

وشددت جامع على أن الجهاز مهتم بالمساهمة في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط فضلاً عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض أيضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز.

وأوضحت أن المعرض يقدم مجموعة متنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن ذات الجودة العالية من إنتاج مصانع الأثاث التي تم دعمها من جهاز تنمية المشروعات.

وجدير بالذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.

المصدر: اموال الغد

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