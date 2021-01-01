تصيب بالأنيميا: خبيرة تغذية تحذر من الكاتشب والمايونيز

يصاب بعض الأشخاص بالأنيميا وهي مرض فقر الدم، بسبب عدم تناول الطعام الصحي الذي يفتقد إلى العناصر الأساسية للجسم، ويبحث الكثيرون عن حلول وقائية لتجنب الإصابة بها.
يأتي فقر الدم، من فقدان الجسم للعناصر المهمة والأساسية للدم، والتي تؤدي إلى نقص الحديد، أو تعرض الشخص لنزيف مستمر، أو تكسير كرات الدم فور تكوينها، أو الإصابة ببعض الأمراض المناعية، وفقًا لما أكدته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة.
أنيميا الطعام
وبحسب «عبدالوهاب»، فإن فقر الدم ليس نوعًا واحدًا كما يُعتقد، بل هناك عدة أنواع أبسطها وأقلها خطورة أنيميا الطعام، فيجب تناول الأغذية التي تحتوي على العناصر الكاملة لتعوض نقص الحديد، ومن المهم أن تحتوي وجبة الغذاء على خضروات وبروتين، لأن نقص هذه العناصر سيؤثر سلبًا على الجسد.
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