تصيب بالأنيميا: خبيرة تغذية تحذر من الكاتشب والمايونيز

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يصاب بعض الأشخاص بالأنيميا وهي مرض فقر الدم، بسبب عدم تناول الطعام الصحي الذي يفتقد إلى العناصر الأساسية للجسم، ويبحث الكثيرون عن حلول وقائية لتجنب الإصابة بها.



يأتي فقر الدم، من فقدان الجسم للعناصر المهمة والأساسية للدم، والتي تؤدي إلى نقص الحديد، أو تعرض الشخص لنزيف مستمر، أو تكسير كرات الدم فور تكوينها، أو الإصابة ببعض الأمراض المناعية، وفقًا لما أكدته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة.



أنيميا الطعام

وبحسب «عبدالوهاب»، فإن فقر الدم ليس نوعًا واحدًا كما يُعتقد، بل هناك عدة أنواع أبسطها وأقلها خطورة أنيميا الطعام، فيجب تناول الأغذية التي تحتوي على العناصر الكاملة لتعوض نقص الحديد، ومن المهم أن تحتوي وجبة الغذاء على خضروات وبروتين، لأن نقص هذه العناصر سيؤثر سلبًا على الجسد.

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وتحدد استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية أعراض الإصابة بالأنيميا والتي تستلزم إجراء بعض التحاليل للتأكد منها التالي:شحوب الوجهشحوب في البشرة خاصة أسفل العين، وتغيير لون الشفاه من اللون الأحمر الطبيعي إلى لون مائل للأبيض.الدوار أو الدوخةالشعور بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال التوازن «الدوخة» أو «الدوار»، التي تخلق الشعور الزائف بأنك أو ما يحيط بك يدور أو يتحرك.سرعة ضربات القلبارتفاع في ضربات القلب عن المعدل الطبيعي.الشعور بالخمولالشعور بالكسل والخمول، وتراجع نشاط الشخص عن المعدل الطبيعي.طرق الوقاية من الأنيمياوتنصح «عبدالوهاب» بتناول الطعام الغني بالحديد مثل الجرجير والسبانخ واللحوم والكبدة، وكما يفضل تناول المكسرات الغنية بالعناصر الضرورية للجسد، والابتعاد عن الأطعمة التي ليس لها أي فائدة وتؤثر سلبًا على الجسم، منها «الصلصات» مثل الكاتشب والمايونيز والأغذية المحفوظة مثل رقائق البطاطس، والابتعاد قدر الإمكان عن السكريات والمياه الغازية.