أغرب 5 وفيات في العصر الفيكتوري.انهت حياتها بزجاجة شمبانيا.

كان العصر الفيكتوري حقبة ملتوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموت، فبقدر هوس الفيكتوريين بالحيوية والجمال، كانوا مفتونين بفن الاحتضار.



اجتاح تفشي الكوليرا إنجلترا وأوروبا طوال أواخر القرن التاسع عشر ؛ غرق التيفود والحمى الصفراء مخالبه في أجزاء من أمريكا، ومعدلات وفيات الأطفال آخذة في الارتفاع، وذلك حسب ما ذكره موقع "the-line-up".



وبالتأكيد لم يساعد ذلك عندما دخلت الملكة فيكتوريا في حالة حداد دائمة على وفاة زوجها الأمير ألبرت بشكل غير متوقع. توفي ألبرت في عام 1861، ضحية حمى التيفوئيد ، حسب أقوال أطبائه ، وبعد وفاته ، ارتدت فيكتوريا حجابها الأسود وتركته في مكانه حتى وفاتها عام 1901.

مع الفناء على شفاه الجميع ، فليس من المستغرب أن الصحف اليوم رأت أنه من المناسب الإبلاغ عن العديد من حالات الوفاة الغريبة التي حدثت في جميع أنحاء العالم.تناثرت عناوين الصحف التي تتباهى بـ "موت غريب" أو "نهاية غامضة" على جانبي المحيط الأطلسي طوال أواخر القرن التاسع عشر، هناك بعض هذه التقارير جديرة بالملاحظة بشكل خاص للظروف الغريبة التي أحاطت بالوفيات.وفيما يلي 5 من أغرب حالات الوفاة التي يمكن العثور عليها في صحف العصر الفيكتوري.ـ موت عرضي من قبل الشجرة الوثبةليس كل يوم أن يحاول شخص ما الألعاب البهلوانية التي تشبه الأشجار في طرزان ، ولكن هذا بالضبط ما حدث في 13 أغسطس 1912 ، وذلك ووفقًا لصحيفة تايمز أوف لندن.كانت امرأة تدعى بروكرواحدة من 205 مرضى في مستشفى للمعاقين ذهنيًا خارج لندن عندما تسللت بعيدًا عن الإشراف.في البداية ، لم يلاحظ أحد، وأدركوا أن بروكر قد فقد.مزق الموظفون أرض المستشفى بحثًا عنها ، فقط ليجدوا بروكر في شجرة في الفناء الترفيهي. يائسة ، قاموا أولاً بمد بطانية في شبكة أمان لكسر سقوطها، ومع ذلك ، رفض بروكر التزحزح، ثم وضع مقدمو الرعاية سلم النجاة من الحريق على الجذع وأشاروا لها بالنزول.صعد بروكر على الفور إلى قمة الشجرة ، ونظر إلى الحشد المتجمع أسفلها ، وأخذ قفزة في الإيمان.سقطت تجاه البطانية الممدودة، لسوء الحظ ، "جعلت قوة الاصطدام البطانية تلمس الحصى تحتها ، وخلع عنق المرأة وتكسر قاعدة جمجمتها".وُصِف موتها بأنه "عرضي" ولم يقع أي لوم على الملجأ.ـ التحديق في برميل البندقيةفي عام 1881 ، استضافت ويدنيس ، إنجلترا ، سلسلة مؤسفة من الأحداث.في إحدى ليالي أكتوبر ، كلف رجل يُدعى بيرشال خادمه ، هيغ ، بمهمة بسيطة إلى حد ما، وكان هناك مسدس من أربع غرف في منزل بيرشال ، وطلب بيرشال من هيغ أن يسترجعها. كان من المفترض أن يكون المسدس هدية لشرطي.انطلق لاهاي على الفور لجلب البندقية. وجدها على طاولة ، ورفعها إلى وجهه لتفتيشها عن كثب ، وسرعان ما أطلق النار على نفسه من خلال فمه.بينما هرع أحد الجيران إلى مكان الحادث برفقة الشرطة ، التقط أحد الخدم البندقية بنية إظهار ما حدث أثناء إطلاق النار على لاهاي. ثم، في حالة سخيفة من السخرية ، تمكن الخادم من تكرار مصير لاهاي.ـ خطر الاختناقيميل الأطفال إلى وضع أشياء عشوائية في أفواههم ، ولم يكن الأطفال الفيكتوريون مختلفين. في الأول من أكتوبر عام 1897 ، تعلمت أسرة فقيرة تعيش خارج لندن في قرية بروكلي كيف يمكن أن تكون هذه العادة قاتلة.وفقًا لصحيفة The Blackheath Gazette ، فقد وضعت السيدة Cereche ابنتها العزيزة ، أليس ، على الأرض لتزحف حولها، وبعد فترة وجيزة ، أدركت السيدة أن أليس الصغيرة قد انتزعت شيئًا ما من الأرض وغرست الشيء في فمها.بدأ الرضيع يسعل وبدأت السيدة سيريتشي في الذعر، واستدعت طبيبها المحلي ، الدكتور فورستر ، الذي حاول إخراج الجسم من حلق الرضيع دون جدوى. بحلول الساعة 7:00 صباحًا في صباح اليوم التالي ، أُعلن عن وفاة أليس.لم يكن حتى أجرى الدكتور فورستر فحصًا بعد الوفاة على الطفل حتى اكتشف سبب وفاة أليس: مشبك من الورق النحاسي عالق في القصبة الهوائية للرضيع.ـ زجاجة الأمونيا المتفجرةلن يفكر معظمهم أبدًا في القلق بشأن القليل من التنظيف الربيعي. وفقًا لمقال من The Church Weekly ، حتى أكثر المهام المنزلية دنيوية لديها القدرة على الإضرار.كان صباحًا باردًا من أيام الربيع عام 1898 ، وبدأت لويزا ماريا لانجريدج ، زوجة حارس حصان ، بترتيب منزلها، دخلت الحمام لغسل بعض الملابس، لكن عندما نقلت لويزا زجاجة من الأمونيا السائلة إلى رف آخر ، انفجرت في يدها، وتناثرت المادة الكيميائية المسببة للتآكل في كل مكان ، ونقع جلدها وحرق وجهها.يستشهد المقال بالدكتور إدوارد فيش ، الطبيب الرائد في مستشفى جاي المحلي. لم يسمع من قبل عن انفجار الأمونيا بهذه الطريقة ، لكنه توقع أن الحرارة المتولدة عن حريق وعاء نحاسي بغرفة المطبخ قد تسببت في انفجار المادة الكيميائية وانفجارها من الزجاجة.وكان السبب الرسمي لوفاة لويزا هو التهاب الشعب الهوائية الناجم عن استنشاق بخار الأمونيا.ـ صخرة ، ورق ، مقص ، موتذات صباح هادئ في 22 مايو 1896 ، كانت امرأة فرنسية لم تذكر اسمها تعتني بحديقة الزهور الخاصة بها، وأثناء عودتها إلى منزلها ، تعثرت وسقطت على الأرض ، وكان مقص الحديقة لا يزال ممسكًا بيدها.كما زعم مقال في The Westminster Budget ، وذكر أنها"تعثرت وسقطت ، حتى أن المقص في يدها دخل عنقها ، وقطع الوريد الوداجي".وزُعم أن الجرح كان شديد الخطورة لدرجة أن المرأة المسكينة ماتت بعد ثلاث دقائق من النزيف المفاجئ للدم.ـ الشمبانياوفقًا لمقال نُشر عام 1903 في The Scranton Republican ، تحولت كرة أوروبية كبيرة إلى مميتة لأحد رواد الحفلة الفاتنين. كانت فيرونين وريثة روسية تحضر حفلة في فيينا ، النمسا ، والتي وقعت في مسرحبينما كان فيرونين يرقص في حفرة المسرح أدناه ، ارتكب أحد رواد الحفلة في أحد صناديق المسرح أعلاه خطأ فادحًا: صدم زجاجة شمبانيا من على حافة الصندوق وأرسلها إلى الحشد أدناهسقطت القارورة الزجاجية 60 قدمًا ، وضربت الوريثة الجميلة وهي تدور حول حلبة الرقص، ووفقا للمقال ، ماتت فيرونين على الفور ، وانتهت حياتها بزجاجة شمبانيا مارقة.انتقل ميراث فيرونين بعد ذلك إلى قريب بعيد ، حيث كان والدها يعاني على ما يبدو من "حالة جنونية".