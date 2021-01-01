من الحفاظ على سفينة كينيدى لدعم طوال القامة.أغرب الجمعيات الخيرية فى العالم.

تعمل معظم الجمعيات الخيرية على جمع التبرعات من الأشخاص المقتدرين ميسوري الحال لإنفاقها على الفقراء والمحتاجين، ومساعدة الغريمات، واليتامى، لكن توجد جمعيات خيرية أخرى تهدف لجمع التبرعات ولكن لإنفاقها فى أشياء غريبة قد لا تخطر على بال أحد والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "gofundme".
أغرب الجمعيات الخيرية فى العالم
يد العون لمساعدة القرد
تعمل جمعية " Monkey Helpers for the Disabled "، على تدريب القرود وعلاج من يعانون منهم من إصابات في النخاع الشوكي وإعاقات حركية أخرى وذلك منذ عام 1979، ولهذا تجمع التبرعات لتلبية كل احتياجات القرود التدريبية والغذائية والطبية طوال حياتهم.
عجلات جونار
عندما أصيب كلب يدعى جونار بشلل نصفي بعد تعرضه لحادث سيارة ، فكر جيسون صاحب الكلب فى شراء عربة على هيئة كرسي متحرك يساعده على السير، ومن هنا فكر فى انشاء جمعية خيرية و جمع تبرعات لمساعدة الكلاب التى التى تعانى مثل الشلل مثل جونار لمساعدتهم، واستطاع أن يجمع أكثر من 100000 دولار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!