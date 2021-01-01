هتاخد فلوس وتأشيرة وجنسية مجانية.دولة أوروبية تبحث عن أجانب للزواج بشروط

من بين فيديوهات الرحالة أحمد حجاج الشهير بـ«حجاجوفيتش» عن مدن العالم سلط الضوء على دولة سان مارينو الواقعة في شبه الجزيرة الإيطالية والمعروف عنها معاناتها فيما يتعلق بمشكلة الزواج نظرًا لأن أعداد الفتيات أكبر من الرجال، مما جعل الدولة تسمح بالزواج من الشباب الأجانب بجانب عدد من التسهيلات.
تفاصيل زواج فتيات سان مارينو من الأجانب
وقال «حجاجوفيتش» في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حكومة سان مارينو تحاول إنقاذ مستقبل الدولة بتشجيع وتسهيل زواج البنات بالشباب الأجانب، كما تتكفل بكل مصروفات ورسوم الزواج والزفاف، كما أنها تمنح مبلغًا ماليًا هدية لكل عروسين».
وخلال الفيديو، أوضح الرحالة المصري، أنَّه يمكن الحصول على تأشيرة السياحة داخل دولة سان مارينو مقابل 5 يورو والتي تتيح التواجد لمدة ما يقرب 90 يوماً.
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