بعد هزيمة الزمالك .. أحمد مرتضى: نعتذر للشعب المغربي وجماهير الوداد



أحمد مرتضى منصور أحمد مرتضى منصور

قدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس البعثة، اعتذاره للشعب المغربي وجماهير نادي الوداد عن الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



أكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عقب المباراة: "نكن كل احترام وتقدير للشعب المغربي وجماهير الوداد".



أوضح أحمد مرتضى: "تم توقيع عقوبة على المتسبب في الأحداث التي شهدتها المباراة".

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أضاف أحمد مرتضى: "الروح الرياضية بين الزمالك والأندية المغربية لن يعكر صفوها أي خطأ".يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذ فيه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة باتريس كارتيرون المدير الفني للتحقيق واستبعاد الثنائي مدحت عبد الهادي المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد.كما قرر رئيس نادي الزمالك إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي.قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.يأتي قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي، كما قرر المستشار مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.وفي نفس الوقت قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.