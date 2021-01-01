تعرف علي موعد مباراة الأهلي القادمة والفريق المنافس

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي فاركو في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.



موعد المباراة



وتقام مباراة الاهلى وفاركو في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

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الأهلى يخسر أمام صن داونزوكان الأهلي قد خسر أمام ضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.هدف صن دوانزوسجل مورينا الهدف الأول لفريق صن داونز في مرمى الأهلي في الدقيقة 85، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.الشوط الأولوانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقياطرد مدرب صن داونزوقام الحكم الدولي المغربي رضوان جيد بطرد رولاني موكوينا مدرب فريق صن داونز بسبب كثرة اعتراضاته على قرارات الحكم.تشكيل الأهلي أمام صن داونزفي حراسة المرمى: محمد الشناوي.الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.في خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج.في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف.بدلاء الأهلى أمام صن داونزوجلس على دكة بدلاء الأهلي: رامي ربيعة، علي لطفي، حسام حسن، حسين الشحات، أفشة، محمود وحيد، بيرسي تاو، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني.تشكيل صن داونز أمام الأهلىحراسة المرمى: كينيدي مويني.الدفاع: روشيني دي ريك، بريان أونيانجو، كوليسو موادو، ليلي لاكاي.الوسط: أنديلي جالي، تيبوهو موكوينا، ريفالدو كوتيزي.الهجوم: بيتر شالوليلي، آمتيست رالاني، ثيمبا زواني.بدلاء صن دوانز امام الأهلىوجلس على مقاعد البدلاء: رياض بيتريسي، ونيو مايما، وماتوبي مفالا، وتابيلو مورينا، وآلتون كابينجا، وموي دومينجو، وأوبري موديبا وهومبلو كيكانا وكيرميت إيراسموس.