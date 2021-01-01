تتحذبر لأصحاب السناتر التعليمية في الاسماعيلية من الملاحقات القانونية



السناتر التعليمية السناتر التعليمية



حذر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أصحاب سناتر الدروس الخصوصية من التمادي في نشاطات تلك السناتر، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم الحملات على سناتر الدروس الخصوصية وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بالقرار الوزاري المنظم لذلك حرصا علي سلامة الطلاب في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.



انضباط العملية التعليمية

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل تعليم الإسماعيلية مع القيادات التعليمية لمناقشة انضباط العملية.



وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ضرورة انضباط العملية التعليمية وانتظام اليوم الدراسي داخل مدارس الادارات التعليمية الثمانية وذلك من خلال لجان المتابعة التي يتم تشكيلها داخل الإدارات بعد النجاح الكبير الذي حققته لجنة المديرية خلال المرحلة الماضية.

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لجان للمتابعةوأضاف خلال الاجتماع إنه لن يسمح لأي معلم بالخروج من مقر عمله بدون حصوله علي مأمورية رسمية وكذلك تكليف لجان المتابعة بالتحقق من انتظام الجدول المدرسي وسد العجز داخل المدارس لضمان حصول الطلاب على الخدمة التعليمية المتميزة.تعاون مع مديرية الصحةولفت طه عجلان وكيل الوزارة إلى أنه يجب التعاون بين مديرية الصحة والجهاز التنفيذي ومديرية التربية والتعليم وإدارتها في الانتهاء من عملية حصول الطلاب على لقاح فيروس كورونا حيث تبدأ عملية التطعيم بالمرحلة الابتدائية خلال أيام قليلة مشيدًا بالجهد المبذول خلال تطعيم طلاب المرحلة الثانوية.واختتم أنه يجري الإعداد لتنفيذ عدد من الندوات الدينية التوعوية بالتعاون مع منطقة الأزهر وذلك في إطار الحفاظ على سلامة التفكير لدى طلابنا مقدمًا التهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.جدير بالذكر أنه قبل انطلاق الاجتماع تم إلقاء عدد من المحاضرات قام بها التعليم العام والتعليم الفني والشؤون المالية والإدارية والتوجيه المالي والإداري والمتابعة وشؤون العاملين.وحضر الاجتماع عدد من القيادات التعليمية بالمديرية إلى جانب مدراء الإدارات والوكلاء ومسؤولي شؤون العاملين والشئون المالية والإدارية.وكانت، محافظة الإسماعيلية تمكنت من ضبط قاعة للأفراح بطريق عمارة السياحي المعروف "بطريق البلاجات"، تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية.