شيخ الأزهر يوجه رسالة لروسيا وأوكرانيا



شيخ الأزهر شيخ الأزهر



أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الحروب لن تجلب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار.







وأضاف "شيخ الأزهر" في تغريدة له عبر صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".

قد يعجبك أيضا...

بعثة الأزهر في أوكرانياوفي سياق متصل قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إنه في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها أوكرانيا، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشؤونهم، يتم التواصل يوميًّا مع بعثة الأزهر الشريف المتواجدة هناك للاطمئنان عليهم في ظل هذه الأحداث.وأكد الأمين العام أن هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم في ظل هذه الظروف، خاصة وأن هناك تواصل من بعض الجهات المصرية لتأمين تواجد البعثة وتنسيق خطة عملهم بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم.وتقوم بعثة الأزهر الشريف في دول العالم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطي ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة، حيث يبلغ قوام أفراد هذه البعثة نحو 798 متواجدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسي قطاع المعاهد الأزهرية.الوضع في أوكرانياوكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أعلن في وقت سابق أن الأمم المتحدة لم تتوصل لقرار من أجل منع الحرب الروسية على أوكرانيا.وقال "جوتيريش" معلقًا على نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي: "الأمم المتحدة خُلقت من أجل منع الحرب.. اليوم هذا الهدف لم يتحقق".وأضاف: "لن نستسلم أبدًا لتحقيق السلام.. يجب أن يتجه القادة نحو طريق الحوار والسلام، مشيرًا إلى أن "الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى".واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، أمس الجمعة بشأن أوكرانيا.