خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لطلاب الدبلومات الفنية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الدبلومات الفنية، للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2021/2022.







واستكمالا للخدمات التى تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها ولجميع طلاب الدبلومات الفنية، ننشر خطوات تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لاستمارة التقدم لامتحانات نهاية العام بمختلف التخصصات (صناعي- زراعي-تجاري- فندقي).

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خطوات تسجيل الطلاب استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية1- الدخول على الرابط تسجيل البيانات من هنـا.https://moe-register.emis.gov.eg/2- أن يقوم الطالب بتسجيل الاستمارة باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب.3- يجب أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة.4- أن يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به.5-اختيار التخصص (تجاري - صناعي - فندقي - زراعي).6- أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه.7-ضرورة مراجعة كل طالب بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها.8- تسليم الطالب الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء.9- أن يقوم الطالب بعد ملء الاستمارة بمراجعة بياناته وتسليمها للمدرسة.وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة توزيع الطلاب على فترات دراسية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022.توزيع الطلابوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه لا صحة لما تردد عن إعادة توزيع الطلاب على فترات دراسية في الفصل الدراسي الثاني وفقا لكثافات الفصول.وزارة التربية والتعليموكانت الدراسة انتظمت يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، بجميع مدارس الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وانتظم ما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بباقي مدارس الجمهورية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لا تغيير في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-202.الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2022وأوضحت أن الفصل الدراسي الثاني انطلق رسميا السبت 19 فبراير ويستمر حتى الخميس 9/ 6/ 2022، وذلك بعد انتهاء إجازة الترم الأول يوم الخميس الموافق 17 فبراير.وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022، وأما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.