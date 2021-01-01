عميد كلية التجارة جامعة عين شمس يطالب طلاب التعليم المفتوح والمدمج سرعة التسجيل للفصل الدراسي الثاني



كلية التجارة جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس

أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس علي سرعة التسجيل للفصل الدراسي الثاني عن العام الجامعي 2021_2022 لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج وذلك حسب الجدول المعلنة علي الموقع الرسمي للكلية.



وأضاف عميد كلية التجارة انه تم وضع جداول لتسجيل لجميع الطلاب لمراعاة الاجراءات الاحترازية مشددا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية .



واعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس نتيجة برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح ( نظام قديم و ثانوية عامة ) دور يناير للعام الجامعى 2022/2021 ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

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وكان قد أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021 / 2022 لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS ، بدء من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.وأوضح الدكتور خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان نتيجة الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق 25 فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق 27 فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.ووجه الدكتور خالد قدرى الشكر لادارة الجامعة ممثلة فى ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى اسفر عن سرعة اعلان نتائج جميع الفرق متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.ومن الجدير بالذكر، أن الكلية قد أعلنت سابقا نتائج جميع فرق برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية.وتهيب إدارة الكلية بأبنئها الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية سرعة الدخول على نظام ادارة الجامعة UMS وسداد المصروفات حتى يمكنهم معرفة نتائجهم. وفى حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات لظروف خاصة يمكنه التوجه إلى صندوق التكافل وذلك بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم الدعم المالى المناسب.