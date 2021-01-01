جامعة عين شمس تعلن بدء الدراسة بالدبلوم المهني في الاستشعار عن بعد

بدأت الدراسة بالدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
واضافت جامعة عين شمس في بيان لها ان الدبلومة تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للإستشعار من البعد بهدف انتاج خريج متخصص في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد.
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