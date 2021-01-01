جامعة عين شمس تعلن بدء الدراسة بالدبلوم المهني في الاستشعار عن بعد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة عين شمس تعلن بدء الدراسة بالدبلوم المهني في الاستشعار عن بعد

صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


بدأت الدراسة بالدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واضافت جامعة عين شمس في بيان لها ان الدبلومة تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للإستشعار من البعد بهدف انتاج خريج متخصص في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد.

واضحت ا. د. رشا بندق منسق الدبلوم من جامعة عين شمس ان الدبلومة تنفرد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين ليس لهم علاقة بها مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم. كم ان التدريس في الدبلوم باللغه الإنجليزية مما يعطي افضليه اكثر لخريجي الدبلوم ومدة الدراسة بالدبلوم 36 ساعه معتمده موزعة على 3 فصول دراسية.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات يرجي زيارة الرابط التالي

‏https://www.facebook.com/rsgisdiploma/

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة عين شمس تعلن بدء الدراسة بالدبلوم المهني في الاستشعار عن بعد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68534

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager