الأرصاد: أجواء صيفية خلال الـ 48 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، استقرارا في حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لتسود أجواء شبه صيفية ويكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.
ويكون الطقس الـ 48 ساعة القادمة، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، فإن الأجواء تكون شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
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