هل زيارة أولياء الله الصالحين وآل البيت بدعة؟

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زيارة أولياء الله


تلقى فضيلة الشيخ السيد عرفه، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: هل يجوز زيارة أولياء الله الصالحين وآل البيت وهل هي بدعة؟

في رده، أجاب عرفة قائلاً: بان النبي-صلى الله عليه وسلم- ذهب الي قبر أمه وزارها، وقال لنا "كنت قد نهيتكم زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة".

وأضاف عضو الازهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، أنه عندما يذهب شخص لزيارة أولياء الله الصالحين وآل البيت الكرام فهذا يكون حبا، وبمثابة التبرك والصحابة كانت يتبركون بآثار سيدنا رسول الله، ولو ذهب شخص لزيارة سيدنا الحسين والسيدة زينب، فهذا يكون حبًا إليهم.

واستشهد عرفة بقول الله-تعالى- في سورة الكهف "وقال الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى? أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا"

المصدر: masrawy

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