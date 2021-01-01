

رحلة الإسراء والمعراج رحلة الإسراء والمعراج

أنبياء رآهم النبي في الإسراء والمعراج، رأى النبي في رحلة الإسراء والمعراج، عددا من الأنبياء في السماوات السبع، وهذه الرحلة التي كانت معجزة للنبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم-.



أنبياء رآهم النبي في رحلة الإسراء والمعراج





في السماء الأولى سيدنا آدم، وفي السماء الثانية رأى النبي سيدنا عيسى، وفي السماء الثالثة رأى النبي سيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة رأى سيدنا إدريس، وفي الخامسة رأى سيدنا هارون، وفي السادسة رأى سيدنا موسى، وفي السابعة رأى سيدنا إبراهيم.

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رؤية النبي لسيدنا جبريلالله تعالى أكد في قوله "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى" وهذا يعني أن النبي رأى سيدنا جبريل مرتين في رحلة الإسراء والمعراج، وسيدنا جبريل قد يظهر في صورة شخص معروف، وعادة ما كان يظهر في صورة صحابي اسمه "دحية بن عمرو الكلبي" وكان هذا الصحابي جميل الشكل.وقد يظهر سيدنا جبريل للنبي في صورة أخري في صورة رجل جميل غير معروف، والنبي رأي سيدنا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وذلك عند سدرة المنتهي، وهذه الشجرة ورقها يشبه أذن الفيل، وهذه الصورة الحقيقية يظهر وله ستمائة جناح، الجناح الواحد، يسد بين المشرق والمغرب.رحلة الإسراء والمعراج بالروح أم الجسدهناك مغالطات تدور حول رحلة الإسراء والمعراج تدور في اتجاهين؛ الأول: هل حدثت هذه المعجزة؟ والثاني: متى حدثت؟ولتوضيح هذه المغالطات ، بين الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المعجزة حدثت قطعًا لأن القرآن أخبرنا بذلك ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال؛ فقال عز وجل: ? سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ? [الإسراء: 1]، وقد اتفق جمهور العلماء على أن الإسراء حدث بالروح والجسد؛ لأن القرآن صرَّح به؛ لقوله تعالى: ?بِعَبْدِهِ? والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد.وأكد أن جمهور العلماء من المحققين على أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظة في ليلة واحدة، وما يراه البعض من أن المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية فإن هذا الرأي لا يعوَّل عليه؛ لأن الله عز وجل قادرٌ على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه، وتعجُّب العرب وقتها دليل على القيام بالرحلة روحًا وجسدًا؛ فلو كانت رؤية منامية ما كانت تستحق التعجب منهم.وتابع مفتي الجمهورية: أما إنكار البعض لحدوث رحلة الإسراء والمعراج بسبب تعارضها مع القدرة البشرية فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه قام بهذه الرحلة بنفسه دون العناية الإلهية، بل الرحلة بأكملها بتوفيق الله وفضله وهو الذي أسرى بعبده، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقد سريت، وهذا الإعجاز الحاصل في الرحلة لا يتعارض مع قدرة الله عز وجل، فضلًا عن أن غرابة وصف الرحلة منتفٍ وخاصة بمقاييسنا المعاصرة، بل حدثت أمور تشبه المعجزات كاختراع الفاكس منذ عقود طويلة والذي تمكن من نقل أوراق وصور إلى أي مكان في العالم فضلًا عن ظهور الإنترنت والفضاء الإلكتروني منذ عدة سنوات.وعن ثاني الاتجاهات التي تناولت رحلة الإسراء والمعراج أمر اختلاف تاريخ الرحلة، فقال فضيلته: والجواب على ذلك أن تعيين رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب قد حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أن تتابع الأمة على الاحتفال بذكراها في السابع والعشرين من رجب يعد شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته.وناشد المفتي بضرورة الابتعاد عن إثارة هذه الشبهات وإعادة إحيائها عند حلول هذه المناسبة فهو جدل موسمي برغم استقرار منهج البحث العلمي والشرعي فيه، والأولى والأجدر الاهتمام بما هو أنفع من هذا الجدل وهو استلهام العِبر والدروس المستفادة من المناسبة كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب، ويبقى الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج في كل شدة والثقة بالأمل والمستقبل؛ فالمحن تتبعها المنح من خلال السعي بجد واجتهاد لتحصيل ثمار الكد والصبر عليه، فكل محنة وشدة وراءها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى.بداية رحلة الإسراء والمعراجقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عام الحزن مر على النبي الكريم، بعد وفاة عمه أبو طالب، وزوجته السيدة خديجة، ولقي النبي من أذى الكفار والمشركين ما لقي، فخرج إلى الطائف فوجد أذى أشد.وأضاف وزير الأوقاف، أن النبي تضرع إلى الله بعد هذا الأذى، وقال "اللهم إني أشكو إليك ضعو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، اللهم إن لم يكن بك عليا غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي".وتابع: هنا تتفتح أبواب السماء وأبواب الرحمات، وكأن الله يقول للنبي ولنا وللخلق أجمعين "إذا ضاقت بكم أسباب الأرض، فهناك أسباب السماء الواسعة" فكانت رحلة الإسراء والمعراج ، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المعراج إلى السماوات العلى، حيث رأى النبي من آيات ربه الكبرى ما رأى.وذكر أن من هذه الآيات، التي طمأن الله بها قلب رسوله وزاده إيمانا على إيمانه، ويقينا على يقينه، أن طوى له الأرض طيا، فخرج النبي من البيت الحرام، بمكة المكرمة، إلى بيت المقدس، ومنه إلى السماوات العلى، ثم من السماوات العلى إلى بيت المقدس، ثم إلى مكة المكرمة، في جزء يسير من الليل، وأهل مكة يستغرقون في هذه الرحلة بالإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا.وأشار إلى أن من الآيات الكبرى، في رحلة الإسراء والمعراج، أنا أحيا الله للنبي الأنبياء في بيت المقدس، ليصلي بهم جميعا.