في 5 دقائق..طريقة عمل المسقعة التركية

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المسقعة التركية

المسقعة التركية هي وصفة باذنجان مخبوزة تحتوي على اللحم المفروم والطماطم والتوابل والأعشاب الأخرى، ويعتبر من أفضل أطباق المسقعة التي يمكنك تناولها مع الأرز أو خبز البيتا.

المسقعة التركية
طبق باذنجان مخبوز يسمى المسقعة التركية يخلط مع اللحم المفروم والفلفل الأخضر والبهارات والأعشاب، تعرف على طريقة تحضيرها فقط في 5 دقائق.

مكونات المسقعة التركية

400 جرام لحم مفروم
3 باذنجان رقيق
ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم
2 طماطم متوسطة مفرومة
حبة فليفلة متوسطة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة
4 فصوص ثوم مبشورة
ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف كوب ماء
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز
زيت نباتي (للقلي)
أوراق الريحان للتزيين

طريقة عمل المسقعة التركية

1- صب الزيت النباتي في مقلاة. بمجرد أن يسخن ، أضف شرائح الباذنجان.
2- دعه يقلى حتى يتحول إلى اللون البني. اقلبها وكرر العملية
3- بمجرد أن ينضج الباذنجان ، يصبح لونه بنيًا ، قم بإزالته ونقله إلى الطبق، استخدم منشفة ورقية لإزالة الزيت الزائد.
4- أضف زيت الزيتون في المقلاة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي الثوم المفروم والبصل، قلّب حتى يتحول إلى شفاف
5- نضيف الفلفل الأخضر المفروم، ويقلب لمدة دقيقة قبل إضافة اللحم المفروم.
6- اترك اللحم المفروم يطهى لعدة دقائق حتى يتبخر تمامًا.

7- تضاف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم. امزج مع التقليب.
8- صب الماء واتركه ينضج حتى يقل السائل. نضيف البهارات والسكر البني والملح والفلفل الأسود. يحرك المزيج.
9- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية أو 400 فهرنهايت.
10- باستخدام صينية الخبز ، أضيفي أولاً الباذنجان المقلي ، متبوعًا باللحم البقري المطبوخ ، وكرري العملية، تأكد من أن الطبقة الأخيرة يجب أن تكون اللحم المفروم.
11- تضاف أوراق الريحان المقطعة وتوضع فوقها كغطاء قبل نقلها إلى الفرن.
12- اتركه يخبز لمدة 15 دقيقة.
13- بمجرد أن تنضج ، قدمها مع الأرز أو الخبز العربي.

المصدر: elbalad

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