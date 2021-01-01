في 5 دقائق..طريقة عمل المسقعة التركية



المسقعة التركية المسقعة التركية

المسقعة التركية هي وصفة باذنجان مخبوزة تحتوي على اللحم المفروم والطماطم والتوابل والأعشاب الأخرى، ويعتبر من أفضل أطباق المسقعة التي يمكنك تناولها مع الأرز أو خبز البيتا.



المسقعة التركية

طبق باذنجان مخبوز يسمى المسقعة التركية يخلط مع اللحم المفروم والفلفل الأخضر والبهارات والأعشاب، تعرف على طريقة تحضيرها فقط في 5 دقائق.



مكونات المسقعة التركية

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400 جرام لحم مفروم3 باذنجان رقيقملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم2 طماطم متوسطة مفرومةحبة فليفلة متوسطة مفرومةبصلة كبيرة مفرومة4 فصوص ثوم مبشورةملعقة صغيرة كموننصف ملعقة صغيرة قرفةملعقة صغيرة من مسحوق الكاريملعقة كبيرة سكر بنيملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة فلفل أسودنصف كوب ماءملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاززيت نباتي (للقلي)أوراق الريحان للتزيينطريقة عمل المسقعة التركية1- صب الزيت النباتي في مقلاة. بمجرد أن يسخن ، أضف شرائح الباذنجان.2- دعه يقلى حتى يتحول إلى اللون البني. اقلبها وكرر العملية3- بمجرد أن ينضج الباذنجان ، يصبح لونه بنيًا ، قم بإزالته ونقله إلى الطبق، استخدم منشفة ورقية لإزالة الزيت الزائد.4- أضف زيت الزيتون في المقلاة. بمجرد أن يسخن ، أضيفي الثوم المفروم والبصل، قلّب حتى يتحول إلى شفاف5- نضيف الفلفل الأخضر المفروم، ويقلب لمدة دقيقة قبل إضافة اللحم المفروم.6- اترك اللحم المفروم يطهى لعدة دقائق حتى يتبخر تمامًا.7- تضاف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم. امزج مع التقليب.8- صب الماء واتركه ينضج حتى يقل السائل. نضيف البهارات والسكر البني والملح والفلفل الأسود. يحرك المزيج.9- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية أو 400 فهرنهايت.10- باستخدام صينية الخبز ، أضيفي أولاً الباذنجان المقلي ، متبوعًا باللحم البقري المطبوخ ، وكرري العملية، تأكد من أن الطبقة الأخيرة يجب أن تكون اللحم المفروم.11- تضاف أوراق الريحان المقطعة وتوضع فوقها كغطاء قبل نقلها إلى الفرن.12- اتركه يخبز لمدة 15 دقيقة.13- بمجرد أن تنضج ، قدمها مع الأرز أو الخبز العربي.