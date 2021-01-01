دائمًا ما تستخدم المرأة الرموش الطويلة لتعطي مساحة مُضاعفة للعين وتظهرها بشكل أوسع وأكثر جاذبية، خاصة أن الرموش الصناعية هي الاختيار الأمثل للحصول على الكثافة والطول المطلوبين ولكن هناك طرقا علمية صحيحة يجب استخدامها حتى لا تتعرض الفتاة للضرر من التركيب لذلك تجيب مريان مجدي خبيرة التجميل على هذه الطرق المثلى التي يجب أن تستخدمها المرأة في تركيب الرموش الصناعية في الخطوات التالية.
خطوات تركيب الرموش الصناعية
- ضعي الرموش الصناعية على جفنك أولا ثم قومي بتشذيبها علي حسب طول الجفن ويجب تسوية الرموش علي حسب مقاس العين
-استخدمي المقص الصغير لقص الرموش وبواسطة المقص قومي بتشذيب الرموش من المنطقة الأمامية حتي تتركين لنهايتها مساحة وحاولي قص أطرافها بحيث تظهر بشكلها الطبيعي .
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