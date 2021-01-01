

الرموش الصناعية الرموش الصناعية



دائمًا ما تستخدم المرأة الرموش الطويلة لتعطي مساحة مُضاعفة للعين وتظهرها بشكل أوسع وأكثر جاذبية، خاصة أن الرموش الصناعية هي الاختيار الأمثل للحصول على الكثافة والطول المطلوبين ولكن هناك طرقا علمية صحيحة يجب استخدامها حتى لا تتعرض الفتاة للضرر من التركيب لذلك تجيب مريان مجدي خبيرة التجميل على هذه الطرق المثلى التي يجب أن تستخدمها المرأة في تركيب الرموش الصناعية في الخطوات التالية.



خطوات تركيب الرموش الصناعية

- ضعي الرموش الصناعية على جفنك أولا ثم قومي بتشذيبها علي حسب طول الجفن ويجب تسوية الرموش علي حسب مقاس العين



-استخدمي المقص الصغير لقص الرموش وبواسطة المقص قومي بتشذيب الرموش من المنطقة الأمامية حتي تتركين لنهايتها مساحة وحاولي قص أطرافها بحيث تظهر بشكلها الطبيعي .

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-اتركي كريم اللصق يجف قليلا علي يدك وضعي قليلا منه على يدك واتركيه لثوانٍ يجف ثم قومي بمسح الرموش فوق اللصق من أطرافها العلوية.-قومي بتثبيت الرموش على جفنك مباشرة والصقي الرموش على الجفن فوق الرموش الأصلية مباشرة وثبتي أصبعك عليها لبضع ثواني.-استخدمي" الاي لينر" لاخفاء مكان اللصق واستخدمي فرشاة الايلينر لإخفاء الخط الأبيض الناتج عن اللصق من خلال رسم خط رفيع.-اتركي رموشك تجف قليلاً وبعد وضع خط الاي لينر اتركي رموشك تجف قليلا حتى تتماسك.