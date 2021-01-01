لشهر رمضان طرق ومدة حفظ الأطعمة

طرق ومدة حفظ الأطعمة
مع اقتراب شهر رمضان تحاول كل ربة منزل تخزين الخضروات والفواكه والعصائر، حتى يمكنها إعداد إفطار وسفرة رمضان بأقل مجهود، وفي أقل وقت ممكن، ولكن لكل نوعية من الخضروات والأطعمة بصفة عامة، طريقة للحفظ، حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية، وحتى لا تظل محتفظة بقوامها، وطعمها.
وأكدت الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن حفظ الاطعمة وتفريزها، له أصول ومواقيت لابد من التعرف عليها، حتى لا تفسد الاطعمة في الفريزر دون أن تدري.
مدة حفظ الأطعمة
وتستعرض الشيف ريمو في السطور التالية مدة الاحتفاظ بمختلف أصناف الأطعمة بالفريزر.
الدجاج الطازج
يمكن تخزينه من 1-2 يوم في الثلاجة
ومن 6 إلى 12 شهرًا في الفريزر
الدجاج المطبوخ
يمكن تخزينه لعدة أيام في الثلاجة، و6 أشهر بالفريزر.
اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة
يمكن تخزينهم 5 أيام في الثلاجة، ومن 4 إلى 12 شهرا في الفريزر.
اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة
يمكن تخزينها لمدة 3 أو 4 أيام في الثلاجة، وحتى 6 أشهر في الفريزر.
اللحوم المفرومة أو المعدة كالكفتة
يمكن تخزينها يوم أو يومين في الثلاجة، وحتى 4 أشهر في الفريزر.
اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج
بعد فتحها: تخزن من 3-5 أيام في الثلاجة
قبل فتحها: تخزن من شهر إلى شهران في الثلاجة
ويمكن حفظها في الفريزر حتى 6 أشهر.
البيض
يمكنك حفظها شهر في الثلاجة، وأسبوع واحد إن كان مسلوقا.
الجبن الأبيض
لحفظ الجبن الأبيض بالثلاجة ولضمان عـدم جفافها، يُغلى قليلٌ من الماء ويضاف قليلٌ من الخل والزيت وبعضٌ من ثمار الفلفل الأخضر الحار.
الجبن الرومي والشيدر وغيره
تحفظ في علبة محكمة الغلق أو لف الجبن بورق ألومنيوم، ويمكن حفظها لمدة تصل إلى شهر
الخضروات الطازجة
لابد في البداية من تنظيفها من أي جزء فاسد، ولف الثمار في ورق جاف أو في أكياس بلاستيكية جافة، ونظيفها دون غسلها مع غسلها أولًا بأول
عدا الموز الذي يفضل أن يترك خارج الثلاجة
الخضروات الورقية
قبل غسلها، يتم حفظها في أكياس ورقية أو مناديل ورقية كبيرة
وبعد غسلها جيدًا وتجفيفها، يتم حفظها في فوطة نظيفة جافة أو مناديل ورقية جافة داخل كيس من البلاستيك.
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