لشهر رمضان طرق ومدة حفظ الأطعمة



طرق ومدة حفظ الأطعمة طرق ومدة حفظ الأطعمة

مع اقتراب شهر رمضان تحاول كل ربة منزل تخزين الخضروات والفواكه والعصائر، حتى يمكنها إعداد إفطار وسفرة رمضان بأقل مجهود، وفي أقل وقت ممكن، ولكن لكل نوعية من الخضروات والأطعمة بصفة عامة، طريقة للحفظ، حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية، وحتى لا تظل محتفظة بقوامها، وطعمها.



وأكدت الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن حفظ الاطعمة وتفريزها، له أصول ومواقيت لابد من التعرف عليها، حتى لا تفسد الاطعمة في الفريزر دون أن تدري.



مدة حفظ الأطعمة

وتستعرض الشيف ريمو في السطور التالية مدة الاحتفاظ بمختلف أصناف الأطعمة بالفريزر.

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الدجاج الطازجيمكن تخزينه من 1-2 يوم في الثلاجةومن 6 إلى 12 شهرًا في الفريزرالدجاج المطبوخيمكن تخزينه لعدة أيام في الثلاجة، و6 أشهر بالفريزر.اللحوم الحمراء والأسماك الطازجةيمكن تخزينهم 5 أيام في الثلاجة، ومن 4 إلى 12 شهرا في الفريزر.اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخةيمكن تخزينها لمدة 3 أو 4 أيام في الثلاجة، وحتى 6 أشهر في الفريزر.اللحوم المفرومة أو المعدة كالكفتةيمكن تخزينها يوم أو يومين في الثلاجة، وحتى 4 أشهر في الفريزر.اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوجبعد فتحها: تخزن من 3-5 أيام في الثلاجةقبل فتحها: تخزن من شهر إلى شهران في الثلاجةويمكن حفظها في الفريزر حتى 6 أشهر.البيضيمكنك حفظها شهر في الثلاجة، وأسبوع واحد إن كان مسلوقا.الجبن الأبيضلحفظ الجبن الأبيض بالثلاجة ولضمان عـدم جفافها، يُغلى قليلٌ من الماء ويضاف قليلٌ من الخل والزيت وبعضٌ من ثمار الفلفل الأخضر الحار.الجبن الرومي والشيدر وغيرهتحفظ في علبة محكمة الغلق أو لف الجبن بورق ألومنيوم، ويمكن حفظها لمدة تصل إلى شهرالخضروات الطازجةلابد في البداية من تنظيفها من أي جزء فاسد، ولف الثمار في ورق جاف أو في أكياس بلاستيكية جافة، ونظيفها دون غسلها مع غسلها أولًا بأولعدا الموز الذي يفضل أن يترك خارج الثلاجةالخضروات الورقيةقبل غسلها، يتم حفظها في أكياس ورقية أو مناديل ورقية كبيرةوبعد غسلها جيدًا وتجفيفها، يتم حفظها في فوطة نظيفة جافة أو مناديل ورقية جافة داخل كيس من البلاستيك.