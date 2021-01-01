بدون أدوية .. علاج القولون العصبي بنظام غذائي متكامل



علاج القولون العصبي علاج القولون العصبي



القولون العصبي من الأمراض التي يعاني منها البعض، ويرتبط القولون العصبي بالحالة النفسية والمزاجية للشخص، فعندما يتعرض المصاب لضغط عصبي يبدأ في المعاناة من آلام القولون، من ألم في البطن وانتفاخ، وإمساك أو إسهال، وسوء هضم، واضطرابات في الجهاز الهضمي بشكل عام.



طرق علاج القولون

ويشير الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه يمكن علاج القولون العصبي، بالأطعمة والمشروبات، مع الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، بدلا من الاعتماد على الأدوية، التي غالبا ما تترك آثارا سلبية على الصحة العامة، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.



نصائح غذائية

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ويقدم الدكتور احمد دياب مجموعة من النصائح الغذائية، التي تساعد في علاج القولون العصبي كالتالي:- تنظيم مواعيد تناول الطعام قدر الإمكان.- شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء يوميا، لأن الماء هو العامل الأساسي في عمليات الهضم والامتصاص.- المضغ الجيد للطعام، حتى يصل الطعام إلى القولون في حالة سهلة، فيسهل هضمه.- تقسيم الوجبات إلى (4 - 6) وجبات يوميا.- تجنب الانخراط في المشكلات والضغوط النفسية، وذلك لوجود علاقة وثيقة بين مرض القولون العصبي والحالة النفسية.- تجنب المقرمشات وأكياس البطاطس المحمرة.- تقليل تناول الوجبات الجاهزة، لأنها تحتوي على دهون مشبعة، تسبب الإجهاد والتعب للجهاز الهضمى بصفة عامة، والقولون بصفة خاصة.- تقليل الاعتماد على المأكولات المقلية والمحمرة، واستبدالها بالمأكولات المطبوخة بقليل من الزيت "ني في ني".- المواظبة على رياضة المشى لمدة نصف ساعة يوميا.- تجنب تناول الملينات بدون الإشراف الطبي.- الإبتعاد عن التدخين، لأنه يزيد من تقلصات القولون.- الإقلال من المياه الغازية.- الابتعاد عن المأكولات المسببة للغازات، مثل الكرنب والقرنبيط والفلفل الأخضر.العلاج بالأطعمة والمشروباتويؤكد الدكتور أحمد، أن هناك مجموعة من الأطعمة، التي تساعد على علاج القولون العصبي، وحمايته من الكثير من المشكلات، والتي يوضحها في السطور التالية:- يجب تناول الكثير من الخضراوات، حيث أنها تحتوي الألياف النباتية، التي تساعد على تنظيم حركة الجهاز الهضمي.- الينسون والنعناع من أكثر المشروبات التي تريح وتهدئ القولون.- الزنجبيل يساعد في القضاء على انتفاخ القولون، ويمكن وضع ملعقة منه على كوب لبن صباحا.- زيت النعناع من أفضل الحلول للتخلص من كل مشكلات القولون، فيجب تناول ربع ملعقة صباحا يوميا.