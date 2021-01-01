طريقة علاج التهاب الحلق في البيت بالأعشاب الطبيعية



علاج التهاب الحلق علاج التهاب الحلق



التهاب الحلق من المشاكل الصحية التي أصبح يشكو منه الجميع في الآونة الأخيرة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بتحوراته المختلفة، والذي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأصبح الجميع يبحث عن علاج التهاب الحلق، الذي أصاب الكبار والصغار، والكثيرين يبحثون عن أفضل وأسرع علاج من الطبيعة، خوفا من مضاعفات الأدوية الكيميائية.



مشروبات لعلاج التهاب الحلق



ويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أن علاج التهاب الحلق الافضل، هو الأعشاب الطبيعية، والتي تعمل أيضا كمواد محفزة للجهاز المناعي، للحماية من العدوى، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

قد يعجبك أيضا...

المريميةتعتبر عشبة المريمية علاج التهاب الحلق الافضل.فقط أضف ملعقة صغيرة من أعشاب المريمية إلى كوب من الماء، واتركه منقوعا لبعض الوقت، ثم أضف ماء ساخن للمنقوع، واتركه ليبرد قليلا.يمكنك الغرغرة باستخدام هذا المشروب، عدة مرات طوال اليوم، وستشعر بتحسن ملحوظ.الكركمامزج نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح على كوب من الماء.يوضع الخليط على النار حتى يغلي، ويترك ليبرد.يستخدم الخليط كغرغرة، ويفضل استخدامه في الصباح الباكر.العسليمكنك تناول ملعقة كبيرة من العسل مباشرة، أو إذابتها في كوب من الشاي الدافئ، وهى من الحلول السريعة في علاج التهاب الحلق، مع ضرورة المداومة على تناوله.الزنجبيليمكن علاج التهاب الحلق، بتناول الزنجبيل الطازج.عن طريق تقطيع القليل من عشبة الزنجبيل الطازجة إلى شرائح، ثم وضعها في الماء المغلي وتركها على نار خفيفة لمدة نصف ساعة.ويتم تناول نصف كوب منه، خمس مرات في اليوم، ويمكنك تحليته بالعسل لمزيد من الفائدة.كذلك يمكن استحلاب قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، فهى وسيلة سريعة ورائعة لعلاج التهاب الحلق.الغرغرةضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر، ويمكنك الغرغرة بهذا المحلول عدة مرات خلال اليوم لتهدئة الحلق.المشروبات العشبيةإبقاء الحلق رطبًا، من الحلول الجيدة، لذلك لابد من الابتعاد تماما عن المشروبات الغازية، وشرب الكثير من المشروبات العشبية الدافئة المفيدة، كالينسون والتيليو والشاي الأخضر.خل التفاحأثبت خل التفاح تأثيره القوى في التخلص من التهاب الحلق، ويمكن تناوله كمشروب أو كغرغرة.طريقة عمل المشروب:اخلطي ملعقة طعام من كل من العسل وخل التفاح في كوب ماء دافئ.للغرغرة:اخلطي ملعقة صغيرة من ملح الطعام، إلى 1/2 كوب خل التفاح، وكوب ماء دافئ، بعد أن يذوب الملح في الخل، تتم إضافة الماء، وتتم الغرغرة كل 15 دقيقة حسب الضرورة.