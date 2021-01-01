السعودية تعلن قواعد أداء العمرة في رمضان

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العمرة

أعلنت السلطات السعودية المختصة عن إمكانية حجز موعد لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم عبر تطبيق "توكلنا" الإلكتروني، وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام السعودية.

ويتيح تطبيق "توكلنا" الإلكتروني حجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك القادم عبر الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيراً تحت مسمى "بوابة المناسك".

وأصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة، والتي تضمنت 12 زمناً طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

يُذكر أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك شهدت حجوزات مرتفعة منذ بدء إتاحة الحجوزات، فيما تضمنت بقية الأيام ازدحاماً خفيفاً مما يمكن الراغبين في حجز الأوقات المناسبة لهم لأداء المناسك.

يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أنه وبعد انقطاع لأكثر من عامين ونصف، يعود الأطفال من فوق عمر السابعة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بحسب ما كشفته الجمعة، وزارة الحج والعمرة السعودية عن السماح للأطفال بدخول الحرمين الشريفين.

وقد ذكرت عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج و العمرة في "تويتر": ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق "توكلنا"، وذلك لسلامتهم.

المصدر: alarabiya

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